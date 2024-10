Matt Damon en pourparlers pour un nouveau film de Christopher Nolan

Date limite rapporte que Matt Damon est en pourparlers pour jouer dans le prochain film de Christopher Nolan. Le Oppenheimer Le réalisateur reste fidèle à Universal Pictures pour ce nouveau projet, qui sortira en IMAX le 17 juillet 2026. Le studio tenait à garder Nolan, en particulier après le succès massif d’Oppenheimer, qui a rapporté 977 millions de dollars dans le monde et remporté sept Oscars, dont celui du meilleur film, du meilleur réalisateur, du meilleur acteur et du meilleur acteur dans un second rôle.

Comme c’est généralement le cas pour tout projet Nolan, les détails sont gardés secrets, mais des sources ont déclaré à Deadline que le film devrait démarrer la production au début de 2025. Trousse Borys a ajouté qu’il avait entendu dire que le film était un « histoire père-fils, « , ce qui pourrait vouloir dire à peu près n’importe quoi. Si Damon signe sur la ligne pointillée, cela marquera sa troisième collaboration avec Nolan. L’acteur a joué un second rôle dans Interstellaire et a joué le général Leslie Groves, directeur du projet Manhattan, dans Oppenheimer.

En plus de réaliser et d’écrire le film, Nolan produira également avec Emma Thomas sous la bannière Syncopy.

Il est trop tôt pour deviner ce que Nolan apportera à la table, mais des rumeurs ont circulé plus tôt cette année selon lesquelles il envisageait de développer une adaptation sur grand écran de Le prisonnierla série télévisée des années 1960 créée par et mettant en vedette Patrick McGoohan. Je peux certainement voir Damon dans ce type de rôle, mais personnellement, je pense que ce nouveau film sera un projet original. Une chose est sûre… ça va être gros. Un film de Nolan signifie des décors immenses, de grands castings et tout le stock de films IMAX sur lequel il peut mettre la main. Le réalisateur a précédemment déclaré qu’il n’avait pas l’intention de revenir aux films à petite échelle, pas tant qu’il était encore capable de convaincre les studios de lui donner tout ce qu’il voulait.

« Je suis attiré par le travail à grande échelle parce que je sais à quel point la possibilité de mobiliser ces ressources est fragile, « , a déclaré Nolan. « Je sais qu’il y a tellement de cinéastes dans le monde qui donneraient leurs dents pour avoir les ressources que j’ai rassemblées, et je sens que j’ai la responsabilité de les utiliser de la manière la plus productive et la plus intéressante. «

