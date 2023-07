Matt Damon donne un baiser torse nu à Luciana Barroso à Mykonos : photos – Hollywood Life

Voir la galerie







Matt Damon et sa femme Luciana Barroso chauffent les choses en Grèce ! Dans de nouvelles photos, vous pouvez VOIR ICI via Page 6le L’identite de Bourne L’acteur de 52 ans est allé torse nu en maillot de bain olive alors qu’il se penchait pour un baiser romantique avec sa femme sur la plage de sable. Il portait des lunettes de soleil et un simple collier, et avait l’air incroyablement chamois tout en berçant son visage sous le soleil de Mykonos. Luciana, 46 ans, a bercé un minuscule bikini string noir et un chapeau de soleil noir chic pour la sortie du lundi 3 juillet, accessoirisé avec de délicats bracelets superposés, plusieurs boucles d’oreilles, un bracelet de cheville et une manucure rose laiteuse. Sur une autre photo, le Chasse de bonne volonté star a embrassé Luciana sur la joue, et dans un autre encore, il a semblé pointer l’eau et rire.

Luciana a également été photographiée assise dans l’eau peu profonde et ramassant du sable, et plus tard, le couple a joué avec des tubes gonflables aux motifs colorés. Page 6 rapporte les filles du couple Isabelle17, et Stella12 ans, étaient également du voyage, ainsi que la première fille de Luciana Alexia, 24 ans, d’une précédente relation. Ils partagent également la fille Gia14 ans, bien qu’il ne soit pas clair si elle avait rejoint la famille pour la sortie.

Le Oppenheimer star et sa femme de longue date se sont rencontrés en 2003, alors qu’elle vivait à Miami et travaillait comme barman. Selon une interview de mai 2018 avec Vogue AustralieLucy a eu une connexion instantanée avec le Air acteur. « Nous avons définitivement eu une connexion tout de suite, c’était si facile de se parler que nous étions très à l’aise [with each other]et à la fin de la nuit, il m’a invitée à sortir avec ses amis », a déclaré la mère de quatre enfants au magazine.

« Mais j’étais comme: » Je ne peux pas, j’ai une fille de quatre ans, je ne vais nulle part « … et c’était l’une des choses qu’il aimait, que j’aie eu une fille. Il a dit: « J’aime que tu sois maman et c’est ta priorité ». Certains gars auraient pu être différents, ils pourraient penser que c’est compliqué, mais pour lui ce n’était pas le cas. Lorsque vous rencontrez quelqu’un avec qui vous avez une connexion, c’est juste la personne avec qui vous avez une connexion, toutes les autres choses – la partie star de cinéma – n’étaient pas vraiment un facteur. C’était juste Matt, pour moi c’est juste Matt.

