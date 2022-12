Matt Damon appelle George Clooney pour avoir déféqué dans la litière pour chat d’une autre star comme une farce

Matt Damon n’a aucun problème à dévoiler les secrets de George Clooney.

Dans un aperçu des Kennedy Center Honors, Damon rend hommage à son ami Clooney, qui était l’un des lauréats. Le couple est ami depuis de nombreuses années, il n’est donc pas surprenant que Damon ait profité de l’occasion pour se moquer de Clooney, racontant des histoires folles dans le processus.

“On a dit que mon ami George Clooney était la dernière des vraies stars de cinéma. Alors, j’ai réfléchi à ce que cela signifiait exactement”, a déclaré Damon, selon E! Nouvelles.

“Bien sûr, un certain nombre d’anciens lauréats du Kennedy Center ont certainement été des stars de cinéma dans ce sens classique. Des acteurs avec classe et sophistication – Cary Grant, Henry Fonda, Paul Newman, Gregory Peck.”

Après avoir nommé tous les acteurs bien-aimés qui ont reçu le même honneur que Clooney, Damon a rôti Clooney.

“Et puis je pense à George, un homme qui a déféqué dans la litière pour chat de Richard Kind comme une blague”, se souvient Damon.

Kind, mieux connu pour ses rôles de Dr Mark Devanow dans “Mad About You” et ami de longue date de Clooney, était dans le public pour confirmer l’histoire de Damon.

En mars 2021, Clooney et Kind sont entrés dans les détails sur le podcast “SmartLess” sur la façon dont la farce du bac à litière est née, disant que cela a commencé avec Clooney nettoyant continuellement le bac à litière du chat, faisant croire à Kind que son chat était constipé.

“Mon petit minou. Il n’a pas pris un s— dans, je pense, depuis trois jours”, a rappelé Kind à Clooney, qui à l’époque, n’avait pas dit à Kind qu’il ramassait le bac à litière.

“Et puis il emmène le chat chez le vétérinaire, et ils lui donnent ce chat Metamucil”, a ajouté Clooney. “Et maintenant, ce petit chat chie 15 fois par jour, et je ramasse tout, parce que je n’ai rien d’autre à faire”, a partagé Clooney. “Je n’ai aucune idée pourquoi. C’est juste drôle.”

Cependant, à la connaissance de Kind, son chat n’était toujours pas allé à la selle.

“L’ampoule, vous savez, s’est éteinte et j’ai réalisé ce que je devais faire, c’est-à-dire prendre un s— dans la boîte à chat”, a déclaré Clooney sur le podcast. “Il est là-dedans pendant environ une minute, et je n’entends rien et puis, tout d’un coup, j’entends:” Oh, mon Dieu! … J’entre et je viens, les larmes coulant de mes yeux, je suis rire, et lentement il comprend.

“Il devient de plus en plus fou et, finalement, il se dit : ‘Je comprends l’humour. La défécation ne me fait pas rire.'”

Lors des Kennedy Center Honors, Damon a également évoqué le penchant de Clooney pour envoyer des lettres à d’autres, prétendant être quelqu’un d’autre, l’appelant “un homme qui a une fois volé la papeterie de Bill Clinton et écrit de fausses notes aux acteurs, disant à quel point le président aimait leurs films. .”

Lors d’une interview avec Jimmy Kimmel plus tôt cette année, Clooney a expliqué son amour de la contrefaçon et l’incident de la Maison Blanche.

“Le papier à lettres de la Maison Blanche de Bill Clinton, le véritable papier à lettres de Bill Clinton”, a déclaré Clooney à Kimmel. “Et j’envoie tout le temps des acteurs, des lettres de Bill Clinton, à propos de son amour pour leur film. Je vous garantis qu’ils sont accrochés chez eux. Donc, si quelqu’un regarde, enlevez la photo, enlevez-la.”

Clooney et Damon se sont rencontrés pour la première fois en 1999, alors que Clooney venait de terminer son mandat sur “ER”. Ils n’ont travaillé ensemble qu’en 2001 sur “Ocean’s Eleven”, puis ont joué ensemble dans six films, dont “Ocean’s Twelve” en 2004 et “Ocean’s Thirteen” en 2007.

La 45e cérémonie annuelle des Kennedy Center Honors sera diffusée sur CBS le 28 décembre.