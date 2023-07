Matt Damon a négocié le rôle d’Oppenheimer dans la thérapie de couple avec sa femme – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Matt Baron/BEI/Shutterstock

Même Matt Damon et sa femme depuis 18 ans peuvent bénéficier d’une thérapie de couple ! Dans une nouvelle interview, le Air La star a admis que c’était grâce à la thérapie qu’il avait négocié son rôle dans le biopic épique Oppenheimer avec sa femme Luciana Barroso. « J’avais – pour ne pas devenir trop personnel – négocié longuement avec ma femme pour que je prenne un congé », a-t-il déclaré. Divertissement hebdomadaire lors d’une table ronde des acteurs le lundi 17 juillet.

« J’étais dans Interstellaireet puis Chris [Nolan] m’a mis sur la glace pour quelques films, donc je n’étais pas dans la rotation, mais j’ai en fait négocié en thérapie de couple – c’est une histoire vraie – la seule mise en garde à mon congé était si Chris Nolan appelait. C’est sans savoir s’il travaillait ou non sur quoi que ce soit, car il ne vous le dit jamais. Il vous appelle juste à l’improviste. Et donc, c’était un moment dans ma maison.

Matt, 52 ans, a précédemment admis que parfois les films durent plus longtemps que prévu, ce qui complique les attentes potentielles des membres de la famille. « Sans nommer de films en particulier … parfois, vous vous retrouvez dans un film dont vous savez, peut-être, qu’il n’est peut-être pas ce que vous espériez, et vous le faites toujours », a déclaré le père de quatre enfants lors d’une caméra. entretien sur Les prises de Jake. « Et je me souviens à mi-chemin de la production et il vous reste encore des mois et vous avez emmené votre famille quelque part, vous savez, et vous les avez incommodés, et je me souviens que ma femme m’a tiré parce que je suis tombé dans une dépression à propos de comme, qu’est-ce que j’ai fait?

Cela semble avoir fonctionné malgré tout, avec une famille nombreuse et heureuse. Le couple de longue date, qui s’est marié il y a près de deux décennies en 2005 après s’être rencontré dans un bar et sortir ensemble pendant deux ans, partage maintenant quatre belles filles – Alexia24, Isabelle17 ans, Gia14, et Stella12.

