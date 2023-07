Matt Damon a dépensé son premier «gros salaire» pour aider sa mère et son frère

Matt Damon a reçu son premier « gros salaire » à Hollywood et a décidé de ne pas le dépenser pour lui-même.

Dans une récente interview avec ses co-stars « Oppenheimer », Emily Blunt et Cillian Murphy, Damon a révélé qu’il était capable de mettre sa mère, Nancy Carlsson-Paige, à travers son doctorat. programme avec les 25 000 $ qu’il a gagnés pour son rôle dans le drame de 1990 « Rising Son ».

« J’ai acheté une voiture à mon frère et j’ai fait suivre à ma mère son programme de doctorat », a partagé Damon avec The Hollywood Reporter. « C’était une sensation vraiment cool. »

Blunt a répondu, Wow », et Murphy a hoché la tête en signe d’approbation pour le geste désintéressé de Damon.

Damon n’avait que 19 ans lorsqu’il a joué son premier grand rôle à Hollywood. Il a joué le rôle de Charlie Robinson dans « Rising Son » aux côtés de Brian Dennehy, Piper Laurie, Ving Rhames et Ray McKinnon.

Murphy a partagé avec le point de vente qu’il avait dépensé son premier gros chèque de paie sur un « système audio », et Blunt a loué un appartement et a pu s’éloigner de ses parents pour la première fois.

Damon et Blunt ont récemment détaillé ce que c’est que de vivre dans le même bâtiment dans une interview avec Fox News Digital.

Blunt, qui est marié à John Krasinski et a deux filles avec l’acteur – Hazel, 9 ans, et Violet, 6 ans – a déclaré que « c’est le meilleur » d’avoir la star de « The Bourne Identity » sous le même toit.

« Nous organisons des dîners amusants. … J’adore vivre dans le même immeuble », a admis Blunt.

Cependant, la star de « Le diable s’habille en Prada » a révélé une chose qu’elle et Damon ne feront jamais en tant que voisins.

« Je n’ai jamais lu de lignes avec Matt Damon, et je ne le ferai jamais », a déclaré Blunt en riant avec Damon.

« Je ne veux pas de vos notes ou de vos pensées, jamais », a-t-elle plaisanté.

Bien que Blunt et Damon ne lisent pas les lignes ensemble, les deux stars ont parlé à Fox News Digital de leurs rôles dans le film « Oppenheimer ».

Basé sur le livre lauréat du prix Pulitzer « American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer », de Kai Bird et de feu Martin J. Sherwin, le film met en vedette Murphy dans le rôle de J. Robert Oppenheimer et Blunt dans le rôle de sa femme, biologiste et botaniste Katherine « Kitty » Oppenheimer.

Florence Pugh, nominée aux Oscars, Robert Downey Jr. et d’autres vedettes aux côtés de Murphy, Damon et Blunt.

« Oppenheimer » est en salles le 21 juillet.

Stephanie Giang-Paunon de Fox News Digital a contribué à ce rapport.