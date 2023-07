Matt Crider, en troisième saison universitaire, devrait se démarquer dans les deux sens pour Wheaton Warrenville South – Shaw Local

Au milieu de l’été, Matt Crider, senior de Wheaton Warrenville South, se prépare à une performance impressionnante cet automne.

À 6 pieds 1 pouce et 205 livres, Crider est un joueur imposant capable de faire des dégâts aux plaqueurs potentiels et également de fournir des coups punitifs en défense. Un porteur de ballon et un secondeur extérieur, Crider a déclaré qu’il avait bénéficié de l’ajout de 10 livres de muscle pendant l’intersaison pour se préparer à sa troisième année à l’université.

« Je viens de me remettre en forme », a déclaré Crider. « Je suis excité pour cette saison. Jouer au secondeur devrait être amusant et aussi jouer aux machines à sous et courir en arrière. Je veux juste aider l’équipe de toutes les manières possibles pour m’assurer que nous ayons une saison gagnante.

« J’ai fait beaucoup de musculation et d’entraînement de vitesse, j’ai essayé d’augmenter mes chiffres au développé couché et au squat et j’ai essayé d’aller plus vite. Je me sens beaucoup mieux et plus fort et je peux mieux gérer les gars en les bloquant et en restant avec eux.

Crider accueille un rôle plus important après la remise des diplômes du remarquable partant bidirectionnel Colin Moore, aux côtés de Braylen Meredith, Zach Choromokos et Andrew Moore. Crider a dit qu’il était conscient de l’importance d’intensifier cette saison pour les Tigers, un programme renommé dans la banlieue de Chicago.

« Être un senior est vraiment différent, sachant que c’est ma dernière année à jouer au football au lycée », a-t-il déclaré. « Nous voulons que l’équipe se rassemble et passe une excellente saison. L’année dernière m’a beaucoup appris, m’a montré à quel point le football universitaire est vraiment. Cela m’a appris à quel point le jeu est rapide et comment m’y adapter et aider les autres à apprendre à s’y adapter.

L’entraîneur de Wheaton Warrenville South, Sean Norris, a déclaré que Crider était prêt à relever le défi de devenir un contributeur constant et un leader pour son programme.

« [Matt] beaucoup joué l’an dernier », a déclaré Norris. «Il a beaucoup d’expérience universitaire et jouera beaucoup en défense pour nous en tant que secondeur. Il va être un gars à double sens. Il a fait une belle intersaison. Il a été un grand garçon et il sera un gars sur qui nous allons vraiment compter au poste de porteur de ballon et de secondeur. Il cherche à faire une très bonne année senior.

Le quart-arrière de Wheaton Warrenville South, Luca Carbonaro, cherche à passer le ballon lors d’un match de football à 7 contre 7 contre Hersey à St. Charles North le jeudi 22 juin 2023. (Sandy Bressner – [email protected])

Le demi de coin senior Connor Sliwa a fait tourner les têtes la saison dernière en démontrant de solides compétences et un potentiel de couverture. Il a dit qu’il avait pris 12 livres pour faire passer ses mensurations à 6 pieds et 172 livres.

« Connor passe un excellent été jusqu’à présent, un excellent coin de verrouillage et un grand compétiteur et a commencé chaque match l’année dernière », a déclaré Norris. « Il mène vraiment notre défense jusqu’à présent. »

Sliwa a déclaré qu’il s’attend à une amélioration significative de son jeu pour sa saison senior en raison de l’expérience qu’il a acquise à l’université l’automne dernier.

« L’année dernière, j’ai senti que je réagissais beaucoup, pas beaucoup d’anticipation », Sliwa a dit. «En tant que corner, vous devez être capable d’anticiper à travers les répétitions de films et d’entraînements. Je me suis beaucoup amélioré dans ce domaine. Nous avons perdu quelques grands leaders comme Colin Moore. Je vais essayer d’intensifier et d’essayer de diriger nos arrières défensifs en particulier.

Norris a déclaré que les Tigers, qui ont terminé avec une fiche de 5-5 la saison dernière, ont renvoyé un groupe solide de joueurs offensifs talentueux, dirigé par le quart-arrière junior Luca Carbonaro.

« Nous étions à l’Université de l’Illinois [in early June] et a très bien concouru contre de très bonnes équipes là-bas, est allé 3-1 », a déclaré Norris. «Nous avons un bon groupe de compétences offensives, un bon corps de réception avec de bons seniors. Nous avons un quart-arrière de retour à Luca Carbonara. Il est venu en deuxième année et a joué et a commencé l’année dernière. Il a fait du bon travail. Nos positions de compétences vont être un atout pour nous, et nous avons deux partants de retour sur la ligne offensive à Russell Styrkowicz et Aaron Vivar.