Matt Carpenter signe un accord avec les Cardinals

Le frappeur gaucher Carpenter a compilé une ligne oblique de .260/.367/.451 au cours de sa carrière (1 452 matchs) avec 175 HR, 644 RBI, 1 225 coups sûrs et un .818 OPS. Il a mené les majeures pour les points (126), les coups sûrs (199) et les doubles (55) en 2013 – le troisième plus grand nombre de deux-baggers en une seule saison par un Cardinal, et le plus grand nombre de frappeurs gauchers de l’équipe.