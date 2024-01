Matt Carpenter revient aux Cardinals de St. Louis pour un contrat d’un an

Matt Charpentier est de retour avec les Cardinals.

Au cours d’une intersaison où le club avait déjà signé un contrat d’agent libre d’un an avec le lanceur Lance Lynn et avait ramené l’ancien champion de la Série mondiale dans le giron, les Cardinals ont doublé la mise sur des visages familiers en signant le cogneur vétéran Carpenter dans l’espoir d’ajouter leadership vétéran à un club-house largement inexpérimenté.

Ancien triple All-Star, Carpenter revient dans le club qui l’a repêché en 2009 (13e tour) et où il a passé sa carrière depuis ses débuts jusqu’à la saison 2021.

“J’ai beaucoup d’émotions en ce moment, mon téléphone vient d’exploser avec beaucoup de vieux amis qui me tendent la main”, a déclaré Carpenter vendredi après-midi. «Je veux juste remercier M. DeWitt, Mo, le front office de m’avoir donné cette opportunité, d’être de retour ici dans l’uniforme des Cardinals là où tout a commencé. J’ai l’impression de rentrer dans une grande famille.

Il a signé vendredi un contrat d’un an dans les ligues majeures pour le minimum des ligues majeures avec les Cardinals.

Carpenter a déclaré qu’il considérait l’opportunité de remettre un uniforme des Cardinals comme une « évidence ».

Carpenter, 38 ans, revient chez les Cardinals après avoir passé du temps avec les Yankees de New York et les Padres de San Diego après avoir quitté Saint-Louis après la saison 2021.

Carpenter occupe la dernière place restante de 40 joueurs des Cardinals avec un peu plus de quatre semaines avant le premier entraînement complet du club lors de l’entraînement de printemps.

Moins de cinq heures après que le club a annoncé sa signature, Carpenter a déclaré qu’il avait déjà reçu des messages ou des appels de presque tous les entraîneurs et membres du personnel de son précédent mandat avec les Cardinals, ainsi que d’anciens coéquipiers et de nombreux joueurs qu’il n’avait pas encore rencontrés.













“Je pense que ce qui me passionne le plus, c’est l’opportunité d’être un vétéran dans une équipe qui a eu le privilège de porter cet uniforme aussi longtemps que moi et maintenant de pouvoir parler à certains des jeunes qui le portent. pour la première fois », a déclaré Carpenter.

« Jouer à Saint-Louis est un tel privilège, mais il y a certainement une attente. Il y a des pressions qui vont avec. C’est une formidable franchise qui gagne depuis de nombreuses années et qui espère gagner chaque année.

Carpenter a déclaré qu’il trouvait souvent les attentes des Cardinals « écrasantes » au cours de ses premières saisons dans la cour des grands. Il a remercié les joueurs vétérans de l’avoir pris sous leur aile et de l’avoir aidé à traverser cette épreuve.

Maintenant, il a hâte d’être cette présence pour de jeunes joueurs comme Masyn Winn et Jordan Walker. Carpenter l’a décrit comme s’il s’agissait presque d’une responsabilité.

“Les conversations que j’ai avec ces gars, si elles aident à accélérer la courbe d’apprentissage que j’ai traversée, pour moi, cela en vaut la peine”, a déclaré Carpenter. “J’y prendrai plus de plaisir que n’importe quelle sorte de réussite personnelle.”

Carpenter assurera une présence vétéran parmi les joueurs du poste aux côtés de la star joueur de premier but Paul Goldschmidt et le joueur de troisième but Nolan Arenado sur une liste largement inexpérimentée.

Le président des opérations baseball des Cardinals, John Mozeliak, a fait référence à plusieurs reprises au manque de « voix de vétérans » dans le club-house la saison dernière lorsqu’il a discuté du ciblage des ajouts de lanceurs d’agents libres Sonny Gray, Kyle Gibson et Lynn. L’ajout de Carpenter suit le même fil conducteur.

“Cela dépend en partie du leadership par l’exemple, mais je pense aussi que cela dépend en partie de la capacité de s’exprimer lorsque vous voyez quelque chose”, a déclaré Mozeliak vendredi après-midi.

« L’année dernière, je pense que cela incombait en grande partie à Goldy, et je pense juste que c’est assez exigeant. J’ai donc l’impression que, du point de vue du club-house, c’est tout simplement agréable d’avoir quelqu’un qui comprend les attentes et n’a pas peur de partager son opinion à ce sujet.

Les commentaires du manager Oliver Marmol ainsi que de Goldschmidt et Arenado ont joué dans la poursuite de Carpenter.

“Quand vous avez des gens qui vous demandent de faire partie de ce club, c’est utile”, a déclaré Mozeliak. «Je pense qu’une grande partie de ce qu’ils me disaient est tout à fait logique pour essayer d’y remédier. J’espère que ça marchera. »

Mozeliak a contacté Carpenter pour la première fois le jour où il a été libéré par les Braves d’Atlanta, et les discussions se poursuivent depuis. Cependant, Carpenter voulait passer les vacances avant de prendre sa décision.

Son passage le plus récent dans les majors a eu lieu la saison dernière avec les Padres, où il a frappé .176 avec cinq circuits et un .641 OPS en 76 matchs.















Les Padres ont échangé Carpenter aux Braves en décembre, mais les Braves l’ont libéré trois jours plus tard. Les Braves sont responsables de lui payer la partie restante du contrat de 12 millions de dollars sur deux ans qu’il a signé avant la saison 2023 (5,5 millions de dollars).

Carpenter s’entraîne avec son ancien coéquipier et Matt Holliday, membre du Temple de la renommée des cardinaux cette intersaison, et cela a contribué à ouvrir la voie à son retour chez les Cardinals.

Mozeliak a déclaré que le club avait reçu des commentaires de première main ainsi que des « données concrètes » qui les ont amenés à croire qu’il avait fait des progrès avec la vitesse de sa batte et sa vitesse de sortie.

“Du point de vue du baseball, ma mentalité est que je n’ai droit à rien et je suis reconnaissant pour tout ce que j’ai comme opportunité de jouer”, a déclaré Carpenter. “Je serai prêt lorsque mon nom sera appelé et j’essaierai d’avoir les battes les plus compétitives possibles.”

En tant que Cardinal de 2011 à 2021, Carpenter a frappé .262 avec un .816 OPS et un 122 OPS+ sur 1 329 matchs. Il a fait ses débuts dans les ligues majeures au cours de la saison 2011, bien qu’il n’ait pas joué lors des séries éliminatoires menant au championnat des World Series. Il faisait partie du club champion de la Ligue nationale 2013.

Carpenter a fait partie de l’équipe d’étoiles de la NL en 2013, 2014 et 2016. Il a reçu les votes de MVP de la NL en trois saisons (2013, 2015 et 2018) en tant que Cardinal, son meilleur résultat étant la quatrième place en 2013, lorsqu’il a mené la MLB en double. (55) et des coups sûrs (199).

“Je pense qu’il comprend où il en est personnellement dans sa carrière”, a déclaré Mozeliak à propos de Carpenter. « Quand on repense à sa dernière année ici, il espérait encore jouer tous les jours. Maintenant, il vous dirait également : « Si je réussis bien, j’espère avoir des opportunités ». Je pense que c’est une bonne demande, et nous verrons comment les choses se dérouleront au cours de la saison. Mais je pense qu’il continue à nous apporter plus de flexibilité.

L’équipe de 40 joueurs des Cardinals est complète après la signature de Carpenter, à environ quatre semaines de leur premier entraînement à Jupiter, en Floride.

Quelle est la probabilité qu’ils ajoutent davantage à leur liste avant l’entraînement de printemps ?

«Je ne sais pas», a déclaré Mozeliak. “Je pense toujours qu’il y a certaines choses que nous étudions et essayons de poursuivre, donc nous verrons où cela nous mènera.”