Matt Campbell a refusé un contrat de 68 millions de dollars avec l’entraîneur des Lions de Detroit

Dan Campbell a plaisanté lors de sa conférence de presse d’introduction en disant qu’il avait obtenu le poste d’entraîneur-chef des Detroit Lions après avoir dit à son agent de faire croire à l’équipe qu’il était l’entraîneur de l’Iowa State, Matt Campbell.

S’ils l’avaient fait, Campbell aurait décroché un gros contrat.

Selon CBS Sports, Matt Campbell a refusé un contrat de 8 ans et 68,5 millions de dollars pour rejoindre les Lions cet hiver, avant que l’équipe n’engage Dan Campbell comme entraîneur.

L’intérêt des Lions pour Matt Campbell était bien connu, bien que l’étendue de leur offre n’ait jamais été signalée. En 2020, les Panthers de la Caroline ont attiré Matt Rhule loin de Baylor avec un contrat de 62,5 millions de dollars sur sept ans.

Lorsqu’on lui a demandé si les Lions avaient offert leur travail à Matt Campbell lors de la conférence de presse de Dan Campbell, le président des Lions, Rod Wood, a refusé de commenter.

« Je ne vais pas faire de commentaires sur les entraîneurs d’université », a-t-il dit. « Je pense que j’en ai parlé à quelques-uns d’entre vous, par respect pour leur poste actuel et leur recrutement. Je ne vais pas dire si nous avons interviewé un entraîneur d’université ou si nous ne l’avons pas fait ou si nous avons prolongé une offre. Je vais juste laisser ça à, pas de commentaire sur les entraîneurs universitaires.

Matt Campbell, qui a grandi à Massillon, dans l’Ohio, près de la ville natale de Canton, le directeur des Lions, Chris Spielman – Spielman a dirigé la recherche d’entraîneurs des Lions et aurait été le fer de lance de leur intérêt pour Campbell – a publié un message sur Twitter le 10 janvier disant qu’il l’était. rester à l’état de l’Iowa.

« Je suis très reconnaissant pour l’engagement de tant de personnes à continuer de vouloir construire notre programme ensemble », il a écrit. «Notre fondation a été construite sur la loyauté et la fidélité et elle continuera à être notre lumière directrice. Humilié et reconnaissant de continuer à conduire pour être différent.

Les Lions ont interviewé Dan Campbell le lendemain et ont décidé de l’embaucher comme entraîneur plus tard dans la semaine.

« Juste en ce qui concerne la recherche d’entraîneur-chef, comment je me suis retrouvé ici, une des choses serait que j’ai dit à mon agent, Rick Smith, j’ai dit assurez-vous qu’ils pensent que je suis Matt Campbell, donc je pense que c’est comme ça que ça s’est passé. a vraiment très bien fonctionné pour moi », a déclaré Dan Campbell. « Alors maintenant que je suis dans le siège, je suis Dan Campbell. Mais je le sais, vous ne pouvez pas vous tromper avec un Campbell. »

Campbell a été bien accueilli au cours de ses quatre mois de travail, faisant preuve d’humour et d’humilité et tout en dirigeant une refonte organisationnelle avec le nouveau directeur général Brad Holmes.

Matt Campbell a une fiche de 70-43 en neuf saisons en tant qu’entraîneur à Toledo et dans l’Iowa State. Il a mené les Cyclones à un record de 9-3 et au championnat Big 12 de la saison régulière l’an dernier.