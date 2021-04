Matt Brown, ancien élève d’ALASKAN Bush People, a affirmé que l’émission de télé-réalité était «un mensonge».

Dans la diatribe choquante, il a également critiqué son défunt père Billy pour avoir prétendument pris tout l’argent gagné sur la série.

Instagram

Matt Brown, un ancien de l’Alaskan Bush People, affirme que l’émission était tout « un mensonge »[/caption]

Découverte

Dans la diatribe choquante, il a également critiqué son défunt père Billy pour avoir prétendument pris tout l’argent gagné dans l’émission.[/caption]

Mat dit dans un sombre éclairé Vidéo Instagram prise de nuit dans ce qui semblait être la forêt: «Tout le monde m’a dit que les secrets des autres ne m’appartiennent pas, mais ils me détruisent, et ils me détruisent depuis longtemps. J’ai froid et je n’ai pas d’argent. Et je n’ai presque rien à manger.

Il est allé sur les producteurs initialement lancés Peuple de Bush d’Alaska basé sur le livre du défunt patriarche de la famille Billy, qui décrivait comment ils vivaient aux chandelles.

Lorsque la production a commencé dans la série, les producteurs voulaient que la famille agisse comme si c’était ainsi qu’ils vivaient, mais Matt a admis qu’ils avaient en fait des équipements modernes comme un générateur, une télévision et une boîte de films.

Découverte

Matt a déclaré à propos de ses finances: « Nous avons fait beaucoup d’argent avec la série, et parce que mon père contrôlait tout, tout l’argent lui est allé … »[/caption]

Instagram

Matt a déclaré: « J’ai adoré filmer la série, mais je n’aimais pas mentir sur ma façon de vivre et sur la façon dont les choses sont dans la vie »[/caption]

Dans la vidéo qu’il a intitulée, La vérité, Matt a également détaillé comment il est entré dans l’alcoolisme et a eu une liaison avec une femme mariée, ce qu’il a décrit comme une erreur.

Quand il est allé à la cure de désintoxication de Betty Ford pour essayer de devenir sobre, il a dit qu’il avait appris que la racine de son problème était de mentir sur sa vie dans la série.

Matt a déclaré: «J’ai adoré filmer la série, mais je n’aimais pas mentir sur ma façon de vivre et sur la façon dont les choses sont dans la vie.»

Il a également déclaré à propos de ses finances: «Nous avons fait beaucoup d’argent grâce à l’émission, et parce que mon père contrôlait tout, tout l’argent lui est allé … Je n’avais pas d’argent ou quoi que ce soit. Mon père a tout gardé.

Découverte

Quand Matt est allé à la cure de désintoxication de Betty Ford pour essayer de devenir sobre, il a dit qu’il avait appris que la racine de son problème était de mentir sur sa vie dans la série.[/caption]

Hier, Matt a partagé une vidéo sous-titrée: « 100% de mes 50%. »

Dans le clip, il a déclaré: «Je me suis regardé dans le miroir tant de fois auparavant, j’étais sale et sale et j’avais l’air fou et tout. Et de nos jours, je reste propre et je me rase, parce que quand je me regarde dans le miroir, je ne veux pas voir ce type.

«Le plus dur pour moi, c’est que peu importe mon apparence, ce que je fais ou depuis combien de temps j’ai mes affaires ensemble, il y a des gens dans ce monde qui n’accepteront tout simplement pas cela.

«Et le plus dur, c’est de devoir vivre autour d’eux, de les voir et de voir la façon dont ils réagissent et les choses qu’ils disent qui ne reflètent pas la réalité sous une forme quelconque. C’est parfois beaucoup pour moi d’essayer de comprendre et d’être d’accord. »





Le mois dernier, Matt a légendé une autre vidéo Instagram: «Faites face à vos peurs, tout ira bien. Je vous aime. »

Il a déclaré dans le clip: «Hier, j’ai franchi une étape importante – un an complètement sobre. Depuis trois ans, je suis sobre, mais j’ai glissé trois fois. Et la dernière fois que j’ai glissé, c’était le 20 mars de l’année dernière.

«Je voulais donc dire à tout le monde si la vie est difficile pour vous ou si ces circonstances difficiles dans lesquelles nous sommes tous en ce moment vous ont fait glisser ou rechuter ou même simplement entrer dans un état d’esprit que vous n’aimez pas, c’est humain. . Cela nous arrive à tous, et tout ira bien.

Un représentant d’Alaskan Bush People n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires du Sun.