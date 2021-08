Matt Brown de l’Alaskan Bush People s’est battu avec son frère pour ne pas avoir reçu d’argent de l’émission au milieu d’une méchante querelle de famille

L’EX ALASKAN Bush People star Matt Brown a ouvert sur la querelle « vraiment rude » qui a vu sa famille prétendre qu’il « méritait d’être volé » alors qu’ils verrouillaient les cornes sur leurs frais d’émission de télévision.

Le personnalité de la télé-réalité, qui a déjà lutté contre l’alcoolisme et a passé un séjour en cure de désintoxication, s’est rendu sur son Instagram pour un « enregistrement » lors de sa « journée difficile ».

Il a déjà raconté comment feu le père Billy avait gardé tout l’argent collecté grâce au documentaire-réalité Discovery, et il semble que certains de ses frères et sœurs hésitent à le laisser partager le Les gens de la brousse d’Alaska butin.

Enlevant son chapeau de cowboy pour commencer le monologue vidéo, Mat a déclaré: « » J’ai eu une journée très difficile hier, voir depuis presque un mois, je parlais à l’un de mes frères qui m’a dit qu’il parlait au reste de ma famille de me faire payer pour travailler sur leur émission.

« J’étais vraiment cool, j’ai déduit tout ce que j’avais dépensé, mes précédents trucs de rééducation comme ça, j’étais vraiment compréhensif.

« Essayer non seulement d’obtenir ce qui m’appartient, mais aussi de réunir la famille – leur faire savoir que je ne suis plus le gars qui déraillé, et à quel point j’ai travaillé dur sur moi-même et à surmonter les problèmes de mon enfance et depuis le tournage de l’émission.

« Je l’ai découvert hier – c’est comme s’il essayait de me faire repartir. »

Matt a raconté comment son frère, bien qu’on ne sache pas lequel, lui a parlé d’une « manière déclenchante » et a suggéré qu’il « mérite d’être volé parce que je suis alcoolique ».

Parlant de sa conduite précédente, il a ajouté: « J’avais appris à réagir comme mon père l’a fait avec moi quand il était alcoolique. »

Après que son frère ait suggéré qu’il « méritait de ne pas avoir d’argent de la série », Matt a avoué : « J’étais très excité – je ne lui ai pas crié dessus, j’ai parfois été frustré et j’ai élevé la voix.

« Finalement, j’ai dû remonter sur mon vélo et partir.

« Ils disent toujours des choses qui ne sont pas vraies sur moi et ma dépendance et je me rends compte qu’ils ne feront jamais la bonne chose et je n’ai jamais été bien traité. »

Dans une triste conclusion avant de souhaiter bonne chance à ses partisans, il a ajouté: « Ils ont pris ce pour quoi j’avais travaillé si dur. »

Pendant ce temps, les quelques mois ont été difficiles pour Matt, qui s’est déjà effondré après le mort d’un oisillon, qui est survenu après le décès de son père.

De plus, l’ancienne star de la télévision et le frère aîné de Brown ont terminé six mois de réadaptation combinée pour patients hospitalisés et ambulatoires en janvier 2019, et ont parlé ouvertement de sa nouvelle sobriété sur son Instagram.

Les fans n’ont pas vu Matt sur Alaskan Bush People depuis la saison 8, car la star de Discovery était aux prises avec ses problèmes de toxicomanie pendant que la série filmait ses neuvième et dixième saisons.

Cependant, il a lancé sa propre chaîne YouTube, qui ne présente pour l’instant qu’une poignée de vidéos.

Son Instagram suggère un style de vie tranquille, avec des publications riches en nature, des images d’églises et la Bible.





De retour en avril, Mat a partagé une vidéo prise dans les bois la nuit, révélant des secrets sur l’émission télévisée à succès – et son exclusion.

Il a déclaré : « Tout le monde m’a dit que les secrets des autres ne sont pas à moi, mais ils me détruisent, et ils me détruisent depuis longtemps.

« J’ai froid et je n’ai pas d’argent. Et je n’ai presque rien à manger.

Il a ajouté que les producteurs avaient initialement lancé Les gens de la brousse d’Alaska basé sur le livre de feu le patriarche de la famille Billy, qui décrivait comment ils vivaient à la lueur des bougies.

Lorsque la production a commencé dans la série, les producteurs voulaient que la famille agisse comme si c’était ainsi qu’elle vivait, mais Matt a admis qu’ils disposaient en fait d’équipements modernes comme un générateur, une télévision et une boîte de films.

Dans la vidéo intitulée The Truth, Matt a également expliqué comment il est tombé dans l’alcoolisme et a eu une liaison avec une femme mariée, qu’il a qualifiée de mauvaise.

Quand il est allé à la cure de désintoxication de Betty Ford pour essayer de devenir sobre, il a dit qu’il avait appris que la racine de son problème était de mentir sur sa vie dans la série.

Matt a déclaré: « J’ai adoré filmer la série, mais je n’aimais pas mentir sur la façon dont je vis et la façon dont les choses sont dans la vie. »

Il a également dit à propos de ses finances : « Nous avons gagné beaucoup d’argent grâce à la série, et parce que mon père contrôlait tout, tout l’argent lui est allé… Je n’avais pas d’argent ou quoi que ce soit. Mon père a tout gardé.

Instagram

Les fans n’ont pas vu Matt sur Alaskan Bush People depuis la saison 8, alors que la star de Discovery s’occupait de ses problèmes de toxicomanie[/caption]

Instagram / Ours Brun

Matt est le frère aîné de la star du spectacle Bear Brown[/caption]

Référez-vous à la légende

Matt mène une vie tranquille à LA loin des projecteurs médiatiques[/caption]