Matt Brown de l’Alaskan Bush People révèle qu’il s’est réconcilié avec le père Billy avant la mort tragique du patriarche

Matt Brown, d’ALASKAN Bush People, a partagé une vidéo Instagram révélant qu’il s’était réconcilié avec son père Billy avant sa mort tragique.

Le patriarche, Gamelle, est décédé tragiquement à l’âge de 68 ans après avoir subi une crise dans la maison familiale de Washington dimanche dernier.

Mat a partagé une vidéo sur Instagram informant les fans du décès de son père, Billy.

Il a dit de la perte: [Billy] Il était à la maison. Il était avec sa famille, et c’est comme s’il l’aurait voulu. La vérité est que cela m’a frappé durement. J’ai de la chance, cependant.

«J’ai beaucoup de chance. Avant qu’il ne décède, je savais que ses problèmes de santé empiraient. Et j’ai eu le recul pour pouvoir me réconcilier avec lui et trouver une solution avec lui avant qu’il ne décède.

« Maintenant qu’il l’a fait, je me sens bien dans mon cœur. Je savais que j’en avais profité pour faire la bonne chose … »

Matt a légendé le clip: « En mémoire de mon père, Billy B Brown. Merci beaucoup pour vos paroles aimantes de gentillesse et vos prières qu’ils signifient tellement! »

Dans 911 appels exclusivement obtenu par les membres de l’équipage The Sun, Alaskan Bush People désespérément appelé la police.

Un membre d’équipage a dit au répartiteur du 911: «Bonjour, j’ai quelqu’un qui ne respire pas. J’ai besoin d’une ambulance comme, dès que possible.

Elle a poursuivi: «Je travaille pour eux. M. Billy Brown est du Peuple de Bush d’Alaska, le spectacle, nous faisons partie de l’équipe de production. Son fils vient de m’appeler. Bear Brown. »

Lorsque l’opérateur a demandé pourquoi Ours n’a pas appelé les autorités, il a dit: «Il a essayé d’appeler le 911 mais il dit que ça ne passe pas.

«Je pouvais les entendre en arrière-plan lui dire: ‘Réveillez-vous!’ Se réveiller!' »

Elle a ensuite demandé: «Pouvez-vous envoyer quelqu’un là-bas dès que possible?»

Un rapport de l’adjoint du bureau du shérif de Washington a estimé que l’appel médical avait entraîné une «mort sans surveillance».

Le notateur a écrit dans le rapport: «On m’a dit qu’un homme de 68 ans aurait été en crise d’épilepsie, que l’homme ne répondait plus et avait cessé de respirer. La RCR avait été effectuée sur l’homme sans succès.

L’officier a écrit: «plusieurs personnes» se trouvaient à l’intérieur de la maison de Washington, y compris des membres de la famille et de l’équipage.

Le le notateur a interrogé sa femme Suis-je, 57 ans, et leur fils Gabe, 31.

Le rapport disait: «J’ai parlé brièvement avec Amora Brown, épouse de l’homme décédé, Billy Brown.

«J’ai offert mes condoléances pour la perte de sa famille, puis j’ai pu obtenir des informations sur elle et Billy, ainsi que des connaissances médicales de base sur Billy.

Hier, le fils de Billy et star de la série, Bear Brown, a partagé le clichés finaux pris de son défunt père Billy Brown et de son petit-fils, River.

Bear légendé: « Je suis heureux que mon père ait pu rencontrer mon fils, son petit-fils, je me souviendrai toujours de l’étincelle dans ses yeux quand il le tenait!

« Tenez-vous bien à vos proches! Vous ne savez jamais quand c’est le dernier moment que vous aurez avec eux! »

Ours confirmé le passage sous-titrant une photo de sa mère et de son père: « Nous avons le cœur brisé pour annoncer que notre bien-aimé patriarche Billy Brown est décédé la nuit dernière après avoir souffert d’une crise.

«Il était notre meilleur ami – un père, un grand-père et un mari merveilleux et aimant et il nous manquera beaucoup. Il a vécu sa vie à ses conditions, hors réseau et hors de la terre et nous a appris à vivre comme ça aussi.

« Nous prévoyons d’honorer son héritage à l’avenir et de poursuivre son rêve. »

Noah et Rhain ont également partagé des hommages similaires à leur père sur Instagram.

Le mois dernier, Matt a refait surface sur les réseaux sociaux après plusieurs mois affirmant que des «mensonges» l’avaient éloigné des fans suite aux accusations de viol de deux femmes.

En septembre, deux femmes ont accusé Matt de les avoir violées violemment à quelques jours d’intervalle après avoir passé des jours à boire beaucoup.

Mat, 37 ans, a posté une courte vidéo sur son Instagram en disant: «… il y a tellement de mensonges dans la presse à mon sujet, en général, cela m’a empêché de pouvoir agir, de me lever au bon moment pour de bon.»