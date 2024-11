Matt Benning se concentre sur l’impression des Maple Leafs après l’échange

Jani Hakanpaa et Connor Dewar sont sur le point de faire leurs débuts respectifs avec les Maple Leafs.

À condition qu’il n’y ait pas d’autres blessures, le directeur général des Leafs, Brad Treliving, devra effectuer un autre échange ou placer quelques joueurs en dérogation afin d’accommoder Hakanpaa, qui vient de se blesser au genou, et Dewar, qui a subi une opération à l’épaule hors saison. .

Compte tenu de la situation de l’effectif des Leafs – ils sont au maximum de 23 joueurs et Hakanpaa et Dewar seront bientôt prêts à se joindre au club de la Ligue nationale de hockey – Benning garde l’esprit ouvert.

Quelques heures après que les Leafs aient assigné Hakanpaa et Dewar aux Marlies de Toronto dans le cadre de prêts de conditionnement LTIR, Benning a patiné lors de son premier entraînement au Ford Performance Center vendredi, portant le numéro 55.

« C’est le travail de vos gars (de spéculer) », a déclaré Benning. «Je ne m’intéresse pas vraiment à cela. Tout ce qui arrive arrive.

« Je dois rendre la prise de décision difficile pour me garder ici. Si j’ai l’opportunité d’y entrer et de réussir, c’est tout ce que je peux contrôler.

Hakanpaa s’entraîne régulièrement dans le corps défensif des Leafs depuis un certain temps et Dewar a un look similaire parmi les attaquants de profondeur.

Chacun peut rester avec les Marlies jusqu’à six jours et trois matchs.

Le prochain match des Marlies aura lieu samedi à Cleveland contre les Monsters, mais leur prochain match n’aura lieu que samedi prochain à Charlotte contre les Checkers.

Les possibilités de dérogation sont les défenseurs Philippe Myers, qui a disputé un match cette saison, ainsi que Benning. L’attaquant Pontus Holmberg pourrait également être un candidat au ballottage, et il en va de même pour Dewar. Les Leafs ont peu d’intérêt à mettre Nick Robertson en dérogation, comme il le prétendrait sûrement.