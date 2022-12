Matt Barnes propose à Anansa Sims à Noël

Matt Barnes et Anansa Sims vont se marier.

Le couple a officialisé les choses pendant les vacances de Noël lorsque Barnes s’est mis à genoux et a demandé à Sims d’être sa femme.

“YESSS‼️💍❤️”, Sims a légendé une série de photos de son amour de longue date faisant sa demande en mariage devant l’arbre de Noël.

Le mannequin a également partagé une vidéo de son magnifique cierge magique de coupe ovale du baller.

https://twitter.com/thejasminebrand/status/1607480518106382342/video/2

L’annonce des fiançailles a déclenché l’hystérie des yeux de plusieurs célébrités, dont Nia Long qui a écrit : “Yay!!!!❤️❤️❤️🔥🔥🔥❤️❤️❤️” et Loni Love qui a jailli ; “Félicitations !!!!❤️❤️❤️❤️.”

Leur grande nouvelle survient après une série de hauts et de bas. Le couple qui s’est rencontré à l’origine à l’université de l’UCLA a accueilli leur fils, Ashton, en 2019, mais a eu une rupture publique désagréable au début de 2020.

Les deux se sont publiquement fustigés et Sims a déposé une ordonnance restrictive contre Barnes. L’ancien joueur de la NBA a ensuite présenté des excuses publiques pour “s’être effondré” par émotion et les deux se sont réconciliés plus tard cette année-là. En mars 2021, les Sims ont déclaré qu’ils étaient plus forts que jamais et ont déclaré que leur amour était “forgé dans le feu”. Cette même année, Barnes a également encré le nom de son amour de longue date sur son cou.

Barnes partage des fils jumeaux, Isiah et Carter, avec son ex-femme Gloria Govan qui est mariée à son ancien coéquipier Derek Fisher.

Sims a trois enfants, Ava Brielle, David Bernard et Benjamin qu’elle partage avec son ex-mari David Patterson. La mère des Sims est le mannequin emblématique Beverly Johnson.

Félicitations à l’heureux couple !