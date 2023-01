Matt Barnes crache sur l’ex de sa fiancée pendant le match des Niners

La rage beige est officiellement revenue alors que Matt Barnes est devenu viral pour une confrontation baveuse et crachante avec l’ex de sa fiancée.

Barnes est actuellement l’un des meilleurs podcasteurs avec son soutien à Showtime Toute la fumée podcast avec Stephen Jackson, mais beaucoup ignorent à quel point le titre du podcast est historiquement exact. Barnes n’a jamais été du genre à fuir la fumée ou à esquiver les confrontations. Prenons par exemple ce week-end où il a montré que même s’il est plus mature et détendu, il peut toujours courir dans la cheminée lorsqu’il est provoqué.

Matt Barnes crache sur l’ex de sa fiancée pendant le match de 49er – Fichiers ordonnance restrictive après confrontation

Selon TMZ, Matt Barnes a dû rappeler à l’ex de sa fiancée David Patterson Jr. exactement pourquoi il a donné ce nom puny à son podcast. Mercredi, des images ont fait surface de Barnes impliqué dans une confrontation houleuse avec Patterson avant le match éliminatoire des 49er au Levi Stadium. Les deux ont échangé des mots avant que Barnes ne crache au visage de l’homme et un match de bousculade s’ensuit.

Apparemment, après l’incident, Barnes a déposé une ordonnance d’interdiction civile temporaire à Los Angeles qui a révélé plus de détails. L’ancien joueur de la NBA affirme qu’il n’était pas l’agresseur dans la situation et qu’il avait déjà été menacé par Patterson. Dans les documents judiciaires obtenus par L’explosion, Barnes dit que Patterson Jr. “m’a traqué et m’a agressivement confronté.” Il a également partagé que sa fiancée Anansa Sims avait également une ordonnance restrictive contre Patterson Jr. pour la “protection de leurs trois enfants mineurs”.

Il a dit que l’homme de 37 ans lui avait crié des grossièretés et des menaces, l’avait insulté et avait incité la foule autour d’eux “dans une frénésie en criant mon nom complet à plusieurs reprises”. Barnes a ajouté que Patterson Jr. a fini par “m’a poussé, et j’ai été forcé de le repousser.” Il a poursuivi: “Je ne voulais pas que l’altercation s’aggrave physiquement, et par frustration qu’il me cherche et son harcèlement répété incessant, j’ai craché dans sa direction avec dégoût.”

La révélation la plus choquante est peut-être Barnes déclarant que Patterson avait menacé de lui tirer dessus avec une arme à feu après l’avoir prétendument harcelé sans arrêt. Barnes allègue que l’ex utilise d’autres personnes comme “conduit pour son harcèlement”, notamment en demandant à sa fiancée, Melisa Andino, “de déposer une fausse demande d’ordonnance de non-communication pour harcèlement civil contre moi uniquement pour rejeter la requête volontairement lors de l’audience”.

L’ordonnance d’interdiction indique que le centre du problème est la jalousie de Patterson à propos de la relation de Matt avec les Sims. Si l’ordonnance restrictive est émise, Patterson Jr. ne sera pas autorisé à moins de 100 mètres de Barnes.