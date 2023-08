MATT Baker a révélé qu’il « ne pouvait pas faire face » pendant la « pire période de sa vie ».

Le présentateur a eu une carrière extrêmement réussie à la télévision, ayant présenté The One Show ainsi que son travail sur Blue Peter, Countryfile et sa propre série, Our Farm in the Dales.

Rex

Mark Taylor / Canal 4

Matt préfère être à la campagne et n’aime pas vivre à Londres[/caption]

Mais malgré ses réalisations, Matt, 45 ans, a révélé qu’il y avait eu des moments difficiles en cours de route, en particulier lors de son arrivée à Londres.

Ayant grandi dans le Nord-Est, Matt avait l’habitude d’être à la campagne, et il a donc trouvé que déménager dans la capitale était un grand changement.

S’adressant à The Mirror, il a révélé: «Quand j’ai obtenu le poste de Blue Peter pour la première fois, j’ai déménagé à Londres pendant quelques mois avant de réaliser que je ne pouvais pas du tout y faire face, alors j’ai très rapidement déménagé.

Il a ajouté, un peu en plaisantant : « Je n’ai passé que six mois de ma vie sans troupeau de moutons, donc c’était vraiment la pire période de ma vie. »

Matt aide maintenant à gérer la ferme de ses parents dans le nord, mais il a encore du temps pour son travail à la télévision, y compris sa dernière émission, Matt Baker’s Travels in the Country: USA.

L’émission de Channel 4 le verra s’immerger dans la vie des travailleurs ruraux dans différents États.

Il a déclaré: « Cette série a été un rêve absolu pour moi. J’ai grandi dans une ferme de moutons dans les Durham Dales et chaque fois que je pars en vacances, je me retrouve toujours dans les zones rurales, discutant avec les agriculteurs locaux et ceux qui travaillent la terre.

« Alors j’ai pris le pouls de Our Farm in the Dales et je suis allé avec la même intrigue dans des fermes rurales en Amérique.

« J’ai rencontré le genre de personnes qu’on ne voit pas normalement à la télévision – des personnes tranquilles qui travaillent la terre et qui font de leur mieux pour l’environnement.

« Dès qu’ils ont réalisé que j’étais vraiment dans leur monde, ils ont été si ouverts et honnêtes avec moi. Je ne me sens jamais plus heureux que lorsque je suis avec des personnes partageant les mêmes idées dans la communauté rurale. »

Rex

Travel in the Country: USA de Matt Baker est disponible dès maintenant sur Channel4.com.