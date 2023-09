Matron Stakes : le formidable Tahiyra illumine Leopardstown avec la victoire du Groupe 1 pour Chris Hayes et Dermot Weld | Nouvelles des courses

Tahiyra a marqué sa classe sur les Coolmore America « Justify » Matron Stakes à Leopardstown avec une quatrième victoire du Groupe 1 pour Dermot Weld et Chris Hayes.

Hors de la piste pendant une pause de mi-saison après avoir impressionné lors des Coronation Stakes à Royal Ascot, Weld avait amené régulièrement la fillette de trois ans appartenant à l’Aga Khan pour ses objectifs d’automne.

Image:

Tahiyra et Chris Hayes remportent facilement les Coronation Stakes à Ascot





Hayes l’a placée dans une position parfaite tout au long et étant entrée dans le virage pour rentrer chez elle en quatrième position, elle est arrivée dans les quartiers de Zarinsk toujours en bride avec seulement Just Beautiful à rattraper.

Elle a rapidement dépassé le coureur de Paddy Twomey et Hayes a pu profiter du dernier demi-mètre, saluant la foule alors qu’elle franchissait la ligne d’arrivée.

Rogue Millennium de Tom Clover a dépassé sa cote de 12-1, se classant deuxième, rattrapant de peu Just Beautiful, mais aucun des deux n’était un match pour le favori 5-6 puisqu’elle a gagné par une longueur et quart allégée.

« Peu importe le nombre de groupes 1 que vous avez la chance de remporter dans la vie, cela restera toujours un moment spécial pour nous », a déclaré Weld.

« Toute la pression était sur cette pouliche, elle avait gagné les Guinées (irlandaises) et gagné à Royal Ascot. Certaines des autres pouliches qu’elle avait battues étaient tombées à l’eau, mais elle continue de gagner.

« Leopardstown a été très chanceux pour moi et la façon de rouler sur Leopardstown, comme sur la plupart des circuits, c’est de rester simple, de la piloter en toute confiance.

« Nous savions qu’il y aurait un bon rythme, ce sont de très bonnes pouliches et c’était un excellent renouveau de la course, je suis sûr que le temps est bon. C’est une pouliche très talentueuse.

« Elle pesait huit à dix kilos de plus aujourd’hui que lorsqu’elle avait gagné à Royal Ascot et j’étais très heureux quand j’ai vu Chris naviguer là-bas à l’extérieur.

« J’ai dit de prendre son temps et d’y arriver progressivement, c’est ce qu’il a fait.

« C’est un animal incroyable et j’ai une équipe formidable et c’est génial pour eux. Nous avons beaucoup de choses à attendre avec elle.

« J’ai dit que c’était un jour à la fois avec elle et nous verrons comment elle sortira de la course. Évidemment, la Breeder’s Cup doit être une possibilité et une décision sera prise quant à savoir si elle continuera à s’entraîner pour l’année prochaine. Il y a beaucoup à espérer. »

Hayes a ajouté : « Quand vous avez des opportunités comme celle-ci, vous ne pouvez pas les manquer. Il y a beaucoup de confiance en moi pour une pouliche comme celle-ci et des relations comme celles-ci, Moyglare Stud et l’équipe Rosewell – vous devez bien faire les choses quand ça compte. »