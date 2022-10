Matrix Fight Night 10 devrait revenir à Dubaï avec quatre combats pour le titre le 18 novembre

Après deux éditions palpitantes d’arts martiaux mixtes à New Delhi, Matrix Fight Night, la plus grande promotion indienne de MMA, est sur le point de revenir à Dubaï, aux Émirats arabes unis – cette fois, plus grande et meilleure. Matrix Fight Night 10, qui est sanctionné par la All India Mixed Martial Arts Association (AIMMAA), le plus grand et le plus ancien organe directeur de l’Inde pour les arts martiaux mixtes, et l’Autorité mondiale des fédérations d’arts martiaux mixtes (GAMMAF), se tiendra au Palazzo Versace, Dubaï le 18 novembre.

En plus d’avoir déjà conclu un accord de diffusion avec l’une des plus grandes plateformes en Inde, Disney + Hotstar, MFN a également annoncé le mois dernier que la prochaine édition introduira des combats de titres pour la première fois dans la promotion. Lors de l’événement principal de la soirée, l’Indien Sanjeet Budhwar affrontera le Kirghizistan Atabek Abdimitalipov lors de l’événement principal.

S’exprimant sur le prochain match pour le titre, Sanjeet ‘The Silent Killer’, a déclaré : « Je dois faire ce que je fais toujours dans l’octogone – et c’est battre mon adversaire et remporter le titre. Mais cette fois, ce sera mon combat le plus difficile et je suis ravi d’affronter un concurrent digne.

Atabek Abdimitalipov, qui a un dossier de 4-1 en MMA professionnel, a ajouté: “Je suis prêt à concourir au MFN et à divertir les fans de MMA en Inde”.

Puja Tomar affrontera Bi Dieu Nguyen des États-Unis dans le combat pour le titre Strawweight, tandis qu’Angad Bisht aura une chance de devenir le champion MFN Flyweight lorsqu’il affrontera l’Égyptien Mohamad Gamal. Dhruv ‘Psycho’ Chaudhary reviendra au MFN alors qu’il affrontera le Pakistanais Uloomi Karim pour le titre des poids coq. Voici un aperçu de la carte complète :

CARTE MATRIX FIGHT NIGHT 10:

Punyajit Likharu (IND) contre Djordje Stojanovic (SRB)

Arsenba Ozukum (IND) contre Dinesh Singh Naorem (IND)

Digamber Singh Rawat (IND) contre Akib Ali (IND)

Rahul Thapa (IND) contre Avizo Lanamai (IND)

Musa Raish (IND) contre Clinton Dcruz (IND)

Richard Alaxender Mearns (Royaume-Uni) contre Shyamanand (IND)

Fabrício Oliveira (BRA) contre Azizbek Satybaldiev (KG)

Combat pour le titre poids paille: Puja Tomar (IND) contre Bi Dieu Nguyen (États-Unis)

Combat pour le titre poids mouche: Angad Bisht (IND) contre Mohamad Gamal (EGY)

Combat pour le titre poids coq : Dhruv Chaudhary (IND) contre Uloomi Karim (PAK)

Combat pour le titre poids plume: Sanjeet Budhwar (IND) contre Atabek Abdimitalipov (KG) – ÉVÉNEMENT PRINCIPAL

Ayesha ShroffFondateur MFN, a déclaré, “Je suis absolument ravi d’être de retour à Dubaï pour notre spectacle de fin d’année très spécial, MFN 10 ! Un grand merci au Dubai Sports Council pour son soutien constant et à Palazzo Versace, nos partenaires hôteliers pour avoir toujours rendu nos semaines de combat à Dubaï aussi spectaculaires !

Alan Fenandes, PDG et directeur des opérations a ajouté: “Nous sommes de retour dans notre ville préférée de Dubaï et quel retour fabuleux alors que nous présentons nos First Title Shots. MFN10 apporte des ceintures de titre dans quatre catégories de poids avec des combattants de divers pays en compétition contre les meilleurs combattants indiens MFN MMA. Je ne peux tout simplement pas contenir mon excitation.

DÉTAILS DE MFN 10 :

MFN 10 aura lieu au Palazzo Versace, Dubaï, Émirats Arabes Unis, le 18 novembre 2022.

À propos de Matrix Fight Night

Depuis sa création en 2019, Matrix Fight Night est devenu synonyme d’arts martiaux mixtes en Inde au cours des trois dernières années. Projet favori d’Ayesha Shroff et de sa famille, MFN a déjà vu des stars mondiales du MMA, ainsi que de talentueux combattants indiens s’affronter dans plusieurs catégories de poids. La compétition professionnelle de MMA a donné aux combattants indiens une plate-forme pour montrer leurs talents contre certains des meilleurs adversaires du monde entier.

