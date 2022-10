Matrix Fight Night 10 à bord du Palazzo Versace Dubai en tant que partenaire hôtelier

Le décor est planté pour une autre édition pleine d’action de Matrix Fight Night alors que la plus grande promotion d’arts martiaux mixtes de l’Inde se rend à nouveau à Dubaï. La 10e édition de la populaire promotion MMA a annoncé jeudi qu’elle avait intégré le Palazzo Versace, à Dubaï, en tant que partenaire hôtelier pour la prochaine édition qui devrait avoir lieu le 18 novembre 2022.

Matrix Fight Night 10, qui est sanctionné par la All India Mixed Martial Arts Association (AIMMAA), le plus grand et le plus ancien organe directeur de l’Inde pour les arts martiaux mixtes, et l’Autorité mondiale des fédérations d’arts martiaux mixtes (GAMMAF), verra le propre Sanjeet de l’Inde Budhwar affrontera Atabek Abdimitalipov du Kirghizstan dans l’événement principal.

En plus d’avoir déjà conclu un accord de diffusion avec l’une des plus grandes plateformes en Inde, Disney + Hotstar, MFN a également annoncé le mois dernier que la prochaine édition introduira des combats de titres pour la première fois dans la promotion.

S’exprimant sur le partenariat, le directeur des opérations de MFN, Alan Fenandes, a déclaré : « Nous sommes ravis de retourner au Palazzo Versace une fois de plus. Nous avons déjà organisé deux éditions sur le site et nous sommes encore plus ravis d’y retourner. Ils ont toujours présenté les meilleurs services, et nous offrirons encore une fois un spectacle dont ils se souviendront pendant des années.

Ajoutant au partenariat, Monther Darwish, directeur général de Palazzo Versace Dubai et fondateur de Palazzo Hospitality, a déclaré : « Nous sommes ravis d’avoir la Matrix Fight Night de retour au Palazzo Versace Dubai, un événement sportif qui devrait être une nuit inoubliable. d’action et d’adrénaline.

