« Matlock » revisite un classique avec humour et force morale | TV/Streaming

Pour les films et les séries télévisées se déroulant à notre époque moderne, qui sont les meilleurs (ou devrais-je dire les pires ?) méchants réels ? Ceux dont tout le monde s’accorde à dire qu’ils sont terribles et contre lesquels on peut facilement s’en prendre ? De là où je regarde, la famille Sackler, ses complices et ses concurrents se lancent à l’assaut. Les profiteurs de l’épidémie d’opioïdes ont contribué à des centaines de milliers de morts Aux États-Unis, avec des séries comme « La Chute de la maison Usher » sur Netflix et maintenant « Matlock » sur CBS, ils sont présentés comme la force véritablement destructrice qu’ils sont.

« Matlock » utilise ce principe avec brio. Kathy Bates exploite ses formidables pouvoirs dans le rôle de Madeline « Mattie » Matlock, cette fois avec un objectif caché (et juste). Matlock, interprétée par Bates, sait ce que les gens voient quand ils la regardent – ​​s’ils la regardent. Elle est invisible pour beaucoup, sous-estimée par presque tout le monde, considérée comme une vieille femme inoffensive (et gentille). Elle est certaines de ces choses, mais elle est aussi incroyablement avisée, capable d’utiliser ces attentes à son avantage partout où elle va. Elle peut aussi rire d’elle-même, ce qui rend la série éminemment regardable.

Je ne veux pas vous induire en erreur : il s’agit d’un drame juridique de CBS avec tous les accessoires qui vont avec. Dans chaque épisode, nous passons en revue le personnage de Matlock et rencontrons à nouveau les personnages secondaires. La répétition devient agaçante si vous regardez la série en boucle, mais si vous la regardez en épisodes hebdomadaires, comme c’était prévu, c’est moins agaçant, cela fait simplement partie de la formule.

Et un rebondissement (que je ne dévoilerai pas ici) révélé à la fin du pilote fonctionne. Il expose le caractère artificiel de certains drames juridiques sans jamais abandonner son matériel de base. Et bien que la mise en place complète soit lourde, Bates a largement le temps de s’amuser en cours de route, en résolvant des crimes tout en plaisantant sur le fait d’être fauchée et en conquérant presque tout le monde qu’elle rencontre avec son charme folklorique.

Elle est bien entourée par un groupe diversifié d’avocats qui savent exactement dans quel domaine ils se trouvent. Olympia (Skye P. Marshall), associée, est un atout de poids sur le lieu de travail et une alliée potentielle pour Matlock. Elle a un accès privilégié au monde du droit, mais sait qu’en tant que femme noire, elle sera toujours un peu à l’écart de la profession juridique. Les deux associés de Matlock, Billy (David Del Rio) et Sarah (Leah Lewis), s’amusent. Ce sont des acharnés qui ne peuvent pas égaler le savoir-faire de Mattie, mais ils peuvent égaler son charme. Ils ont également la technologie à leur disposition, utilisant Internet d’une manière qui étonne la septuagénaire. Faites la queue pour les blagues intergénérationnelles (hé, elles sont répétées pour une raison).

Mais le cœur de la série réside dans son exploration de l’épidémie d’opioïdes, et c’est là qu’elle surprend. Mattie Bates et les créateurs de la série n’hésitent jamais (ou du moins pas dans les six épisodes fournis aux critiques) à considérer ceux qui luttent contre la dépendance comme des êtres humains dignes de sympathie. À un moment donné, ils utilisent même un langage allant dans ce sens, qualifiant une femme confrontée à la dépendance de « personne qui mérite dignité et respect ».

En cours de route, Mattie fait part de ses nombreuses réflexions sur le sujet, faisant de la série un outil puissant pour contrecarrer certaines des idées les moins charitables de la société sur la dépendance. Je ne dirai pas qu’elle ne fait jamais de morale, mais rarement. Et quand elle le fait, c’est facilement pardonné car la showrunner Jennie Snyder Urman de la phénoménale « Jane the Virgin » (et son interprète Mattie) ont clairement le cœur à la bonne place.

Ce sérieux, combiné à la performance de Bates et à l’utilisation forte et constante de l’humour dans la série, en font un bon film. « Matlock » n’est pas exactement un retour en arrière, mais il offre le réconfort de résoudre au moins un problème complexe en quarante-deux minutes. Le fait qu’il soit drôle et sincère tout au long du parcours ne fait qu’ajouter au charme, en particulier lorsque le suspense monte. Jouant avec nos attentes d’un personnage reconnaissable comme Matlock, le nouveau drame juridique de CBS honore l’original tout en créant quelque chose d’entièrement nouveau.

Six épisodes projetés pour critique. Première diffusion sur CBS le dimanche 22 septembre.