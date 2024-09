« Matlock » est de retour. Jennie Snyder Urman explique comment elle l’a réinventé

Quand la plupart des gens pensent à « Matlock », ils imaginent un Andy Griffith corpulent aux cheveux blancs dans le rôle du personnage principal, un avocat de la défense populaire mais intelligent avec un accent sudiste qui portait souvent un costume en seersucker.

Mais cet automne, Jennie Snyder Urman donne à Matlock une nouvelle apparence : au lieu d’un homme, le personnage est désormais une femme plus âgée qui est une sorte de super-héros, armée de bonbons au caramel et de tactiques astucieuses qui lui permettent de gagner des affaires et de dénoncer la corruption.

La créatrice et showrunner de « Jane the Virgin » était à la recherche d’une série préexistante à produire par l’intermédiaire de sa société, Sutton St. Production. Lorsqu’elle a choisi « Matlock » comme titre au potentiel moderne, elle a appris que les droits avaient déjà été obtenus par une autre société de production, Cloud Nine, et qu’elle recherchait un scénariste pour la réaliser.

« J’ai fait la même chose que pour Jane the Virgin : je ne dis jamais oui ou non à quoi que ce soit », se souvient Urman. « Je dis : « J’y réfléchirai. » Et je fais une longue marche. » C’est ce qu’elle a fait, en se promenant pendant environ deux heures près de chez elle à Encino. « Quand j’ai terminé la marche, j’avais le pilote du début à la fin de ce que serait cette prise », dit-elle. « Et puis je l’ai lancée. »

Dans Her Vision, diffusée pour la première fois le 22 septembre sur CBS, l’actrice oscarisée Kathy Bates incarne Madeline « Matty » Matlock, une septuagénaire astucieuse qui tente de réintégrer le marché du travail. Mais elle a une arrière-pensée en réussissant à décrocher un emploi dans un cabinet d’avocats réputé de Chicago, qui est révélée à la fin de l’heure et donne le coup d’envoi de la saison. Bates revient dans le monde des drames juridiques plus d’une décennie après avoir joué dans « Harry’s Law » de David E. Kelley, qui a été annulée par NBC en 2012 — même si c’était l’une des séries les plus regardées de la chaîne — parce qu’elle n’attirait pas les jeunes téléspectateurs.

Kathy Bates incarne Madeline Matlock dans la nouvelle série dramatique « Matlock ». (Brooke Palmer / CBS)

Urman, qui aura 50 ans l’année prochaine, a déclaré qu’elle avait beaucoup réfléchi aux femmes plus âgées et à l’importance de l’expérience à mesure que nous vieillissons.

« Est-ce que cela commence à avoir moins d’importance à mesure que je vieillis ? Parce que la société a l’air de penser cela, mais en fait, je me sens plus intelligente qu’au début », a-t-elle déclaré. « Je me suis dit : et si je pouvais créer un personnage qui dit constamment au public qu’il est sous-estimé, que nous le voyons se produire encore et encore, que nous le regardons et que nous l’apprécions, et qu’à la fin, nous je l’ai même sous-estimée.

Eric Olsen, l’acteur et fondateur de Cloud Nine, a suggéré que Matlock est « comme Batman – elle va dans son repaire », a déclaré Urman. « Je n’y avais pas du tout pensé. Mais c’est intéressant, car où est la super-héroïne plus âgée ? Elle c’est. Elle le fait. C’est un personnage compliqué.

Lors d’un récent appel vidéo, Urman a parlé de faire savoir aux téléspectateurs dès le début que c’est et n’est-ce pas le « Matlock » de leur grand-mère, pourquoi Bates était la bonne personne pour donner une nouvelle vie au personnage, et souhaitant qu’elle puisse utiliser certains procédés narratifs de « Jane the Virgin » dans le drame juridique.

Moins de cinq minutes après le début du spectacle, vous le faites savoir : ce n’est pas le « Matlock » que vous pensez.

Oui, cela devait être au tout début. Nous devions vraiment expliquer au public quels sont les paramètres du monde qu’ils regardent. Tout de suite, elle est Matlock, mais elle n’est pas Matlock. « Matlock » existe dans le monde. Elle sait qu’il y a une émission de télévision, elle le reconnaît. Ce que nous voulions faire à ce moment-là, c’était mettre tout le monde à l’aise, à la fois dans le bâtiment et à l’extérieur du bâtiment. Nous savons ce que vous pensez : c’est un redémarrage comme vous en avez déjà vu, mais c’est pas. Mais nous ne prétendons pas que cela n’existe pas. Cela nous a permis de faire beaucoup de travail en même temps, à la fois sur les personnages et sur les spectacles. Je pense que c’est pourquoi je voulais son de le leur dire tout de suite, ça met les gens à l’aise. On se dit : « Oh, ‘Matlock’, ma grand-mère aimait cette série. »

Jennie Snyder Urman a déclaré qu’elle avait beaucoup réfléchi aux femmes âgées et à ce que l’expérience signifie à mesure que nous vieillissons : « Est-ce que cela commence à avoir moins de signification à mesure que je vieillis ? » (Dania Maxwell / Los Angeles Times)

Matty rappelle constamment au public qu’elle est sous-estimée, et elle en profite pour l’utiliser à son avantage. Quelle est votre expérience de cette sous-estimation ?

Souvent, quand j’entre [a room]Je dois, même à ce stade, prouver aux gens que je sais ce que je fais ; pas seulement du côté de l’écriture et des personnages, mais que je sais ce que je fais du côté de la production, que je sais quoi faire avec l’argent, que je sais comment nous allons faire fonctionner le budget – ces choses-là. J’ai l’impression qu’il y a encore un peu de « Oh, c’est une personne créative ». Mais vous n’êtes pas seulement une personne créative dans ce travail, vous devez aussi être un homme d’affaires, et vous gérez cette grande, énorme production. Je comprends aussi, car ce ne sont pas des compétences que vous avez quand vous commencez à écrire. Mais il y a toujours un genre de « Que savez-vous ? » Je dois m’assurer que tout le monde le comprenne je Je comprends ce qui se passe et je comprends en quoi consiste chaque travail sur ce plateau et ce qu’il implique. J’ai souvent l’impression que les gens ne s’attendent pas à ce que je me mêle de tout.

La série met en scène l’étonnante Kathy Bates. Pourquoi était-elle la personne la mieux placée pour incarner ce quasi-renouveau du célèbre personnage de fiction ?

Les niveaux sur lesquels Matty doit constamment travailler – qui, à part Kathy, peut faire ça ? – où vous comprenez qu’elle joue le rôle d’une femme populaire, mais elle a une colonne vertébrale en acier en dessous, et elle va vous faire totalement l’aimer. Puis, soudainement, en un clin d’œil, vous allez réaliser : « Oh, mon Dieu, je ne l’ai pas du tout comprise. » Ce sont tous ces niveaux qui sont regroupés. Kathy et moi parlons beaucoup des lignes dans les scènes parce que nous essayons de faire en sorte que nos lignes fassent trois choses à la fois : donner un peu de caractère ; donner un peu de réflexion cemais ce Ce qui se passe et fait avancer l’intrigue. Ce que j’aime, c’est qu’après le pilote, vous êtes à l’intérieur avec elle. Vous comprenez : « Oh, cette interaction que je pensais simple, elle a tellement d’autres facettes. » Et Kathy peut faire ça. Donc, quand nous parlons, en abrégé, je peux dire : « son masque tombe » et Kathy comprend.

Comment avez-vous abordé la série originale alors que vous vous êtes lancé dans la réimagination ?ing il?

J’ai regardé beaucoup de Matlock. Je voulais m’imprégner des rythmes, des sentiments et des attentes. Je l’avais déjà vu, mais c’était un genre de visionnage différent, pour que je sache, quand on fait ces petits moments, si on se réfère à l’original ou non.

Dans « Matlock », Skye P. Marshall, à gauche, joue le rôle d’Olympia Lawrence, avec Kathy Bates dans celui de Madeline Matlock et Jason Ritter dans celui de Julian Monroe. (CBS)

Qu’est-ce qui vous a frappé dans le rythme de l’original ? Il y a beaucoup à admirer dans la simplicité et la nature calme de cette narration.

Il faut vraiment du temps pour mettre en place des histoires d’une manière qui n’est pas possible aujourd’hui. Ils ont vraiment abordé de nombreux mondes et ont été très précis à ce sujet. Ils ont tellement plus de temps. Vous pouvez simplement faire ces longues scènes de mise en scène, ce que nous ne pouvons pas faire. Chaque once de notre espace immobilier doit être utilisée de trois manières différentes à la fois. Et puis, le simple fait d’arriver dans cette salle d’audience à la fin, où il va toujours avoir le moment « je t’ai eu » — c’est vraiment réconfortant aussi de savoir qu’il va avoir le méchant et que la vérité va être révélée.

Je comprends pourquoi nous le regardons. Nous voulons ressentir le rythme. Nous voulons sentir que les choses se déroulent comme elles sont censées se dérouler. Il est drôle. Je voulais tous ces moments où l’on peut avoir de l’humour, où l’on peut avoir un personnage qui est aimé, que tout le monde connaît, et qui va toujours vous donner ce que vous attendez. Notre Matlock allait tirer parti de la familiarité de l’original, à la fois en termes de ton pour la série et pour les téléspectateurs, et aussi à l’intérieur du monde ; elle allait être cette personne populaire et reconnaissable que vous n’auriez pas à craindre parce qu’elle vous aiderait.

Vous savez garder les spectateurs sur leurs gardes, introduire un rebondissement agréable ou une révélation lente – et nous le faisons dans le pilote. En quoi l’écriture pour « Matlock », une série procédurale à base de viande et de pommes de terre, est-elle la même ou différente de l’écriture pour « Jane la Vierge » qui s’appuyait sur le surréalisme magique ?

Nous avons décrypté les histoires de la même manière que pour Jane, c’est-à-dire à travers les yeux du personnage, en veillant à ce que chaque scène fasse plusieurs choses à la fois, qu’il n’y ait pas qu’un seul élément procédural, qu’il s’agisse d’un élément procédural qui sera également un moment où Matty devra soudainement en révéler plus sur elle-même qu’elle ne le souhaitait. Nous avons donc tout examiné en nous demandant : où est Matty ? À quoi pense-t-elle ? Que veut-elle ? Et qu’est-ce qu’il y a en dessous ? C’est la même chose que nous disions constamment à propos de Jane.

Je me souviens avoir dit dans la salle des scénaristes : « Si nous nous engageons à faire ce flashback à la fin, ce sera vraiment excitant de nous y engager, mais ce sera aussi très difficile. » Cela met une pression supplémentaire sur la narration, car vous devez avoir toutes vos cartes de narration en place, puis vous devez avoir une partie qui est en cartes cachées. Et nous avons généralement cela aussi avec « Jane ». Mais cela ajoute un degré de difficulté ici, car il faut que ce soit vrai du côté où vous le regardez et vrai du côté où vous ne l’avez pas vu. Cela ajoute de la complexité. Nous divisons une histoire deux fois : sur les cartes en place, puis à nouveau sur les cartes cachées. Mais il y a eu de nombreuses fois où je me suis dit : « Ce que je donnerais pour qu’un élément fantastique dramatise quelque chose ! » ou « Si seulement un narrateur pouvait intervenir et dire : « Ce que vous ne saviez pas, c’est qu’en ce moment, elle pense » ce…’ “

La nostalgie est très présente à Hollywood. Vous avez déjà travaillé sur des adaptations ou des reboots, que ce soit « Jane the Virgin » ou « Charmé. » Comment votre regard sur ce sujet a-t-il évolué ?

Pour moi, c’est un projet après l’autre. Si c’est assez intéressant et si j’ai l’impression qu’il y a un besoin, alors je m’y intéresse. Et s’il y a une chance de faire quelque chose de différent de ce qui a été fait à l’origine. C’est ma philosophie. On est toujours surpris de voir d’où vient l’étincelle créative. J’ai été surpris pendant cette promenade de voir que soudainement c’était le spectacle que j’allais écrire à 100 %. J’ai écrit des choses entre « Jane » et « Matlock » qui n’ont pas été réalisées. C’est un métier difficile, et c’est difficile peu importe où vous êtes, et c’est difficile peu importe ce que vous faites. J’ai le morceau original que je suis, genre : « Maintenant, êtes-vous prêt ? Maintenant, êtes-vous prêt ? » Mais il n’a pas été réalisé. Et ce n’est pas que j’écrirais quelque chose juste pour y arriver, parce que ce travail est trop dur. C’est trop dur de le faire si vous n’avez pas une véritable étincelle créative, de l’inspiration et de la passion.