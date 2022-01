Matka Dosa fait voir Internet en rouge

Un autre jour et une autre recette de dosa sur Internet fait voir les gens en rouge. Cette fois, le coupable est Matka Dosa dans lequel une sauce est préparée sur le dosa puis servie dans un Matka. On peut voir le vendeur ajouter une gamme sauvage d’ingrédients à la sauce, y compris, bien sûr, une énorme brique de beurre et des quantités prohibitives de fromage. Et oui, un chalumeau joue le rôle important de verser d’énormes quantités de beurre pour faire frire le dosa. Les internautes ont catégoriquement crié de laisser tranquille la préparation du sud de l’Inde. Certains ont qualifié la préparation de « crise cardiaque dans une assiette ». La vidéo mise en ligne par The Original Food Ranger indique que le plat fusion est une création d’Ayyer Ji Dose Wale à Delhi. Voici la vidéo :

« Vadak typique. Ajoute de la merde et appelle ce plat du sud de l’Inde ! Maladie coronarienne dans une assiette ! »

« Comment défigurer et assassiner un dosa. »

« Aucun Indien du Sud n’acceptera cette création provoquant une crise cardiaque comme un » Dosa « …. Oh attends, j’ai vu où c’est fait… Continuez… »

Aucun Indien du Sud n’acceptera cette création induisant une crise cardiaque comme un « Dosa »…. Oh attendez, j’ai vu où c’est fait… Continuez.. https://t.co/MZzGKfmIHN— Suchitra Karthikeyan (@Such_InkPen) 27 janvier 2022

« Chaque nuit avant d’aller dormir, il doit penser, que puis-je ajouter d’autre à mon Dosa. »

« J’ai pris du poids rien qu’en regardant ça. Sauvez Dosa des vadaks. »

« Dose quotidienne de fabrication d’un Appadam au nom de Dosa. »

« Pourquoi faire du curry sur du dosa ra ? Vous pouvez faire cuire le curry séparément non ?? »

« Au moment où j’ai atteint la fin de cette vidéo, j’ai oublié que tout cela se passe sur un dosa. »

«Faire du masala au beurre Pannerr sur un innocent Dosa Helpless. Cest ce qui est arrivé. AYYER ji Fabrication stupide de Dosa. »

Faire du masala au beurre Pannerr sur un innocent Dosa sans défense. Cest ce qui est arrivé. AYYER ji Stupid Dosa making.— DR.MBBS GUYLASH (@LovelyRatchasan) 27 janvier 2022

« Comment ce dosa n’a-t-il pas brûlé? »

