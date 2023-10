Une militante afghane des droits de l’homme qui plaidait pour l’inclusion des filles dans l’éducation a été libérée par les autorités talibanes après sept mois de prison.

Matiullah Wesa, qui a parcouru le pays pour faire campagne en faveur de l’accès des filles à l’éducation, a été arrêtée en mars pour « propagande contre le gouvernement ».

Il a été libéré jeudi et était « sur le chemin du retour », a déclaré son frère à l’Agence France-Presse.

Un porte-parole de l’administration talibane a confirmé la libération de Wesa.

Le plus grand expert de l’ONU sur les droits de l’homme en Afghanistan, Richard Bennett, a salué la libération de Wesa mais a souligné le sort de des centaines d’autres militants visé par les talibans.

“Je salue la libération de Matiullah Wesa et appelle à la libération immédiate et inconditionnelle de tous les défenseurs des droits humains en #Afghanistan qui sont arbitrairement détenus pour avoir défendu leurs propres droits et ceux des autres”, a-t-il écrit sur la plateforme de médias sociaux X. , anciennement connu sous le nom de Twitter.

Wesa, fondateur de l’organisation à but non lucratif Pen Path, avait fait de la promotion de l’accès à l’éducation sa mission depuis plus d’une décennie, visitant des villages ruraux pour aider à relancer les écoles fermées par la violence et ouvrir des bibliothèques.

Wesa s’est engagé à poursuivre ces efforts après que les talibans ont pris le contrôle de Kaboul en 2021 et ont imposé des restrictions sévères aux filles et aux femmes, notamment en leur interdisant l’accès aux écoles, aux parcs et aux gymnases et en les expulsant des emplois gouvernementaux.

Répression du militantisme

L’arrestation de Wesa a déclenché des protestations de la part des Nations Unies et d’organisations internationales de défense des droits, qui ont averti que les talibans réprimaient de plus en plus « l’activisme pacifique » en faveur des libertés des femmes.

« Les talibans ont d’abord commencé par maltraiter, enlever et détenir des manifestantes », a déclaré à l’époque à Al Jazeera Sahar Fetrat, chercheuse afghane à la Division des droits des femmes de Human Rights Watch. « Maintenant, ils ont commencé à intimider et à maltraiter les hommes qui se joignent à un militantisme pacifique. »

« Les talibans craignent que les Afghans et les Afghanes ne s’unissent et ne luttent pour un Afghanistan meilleur », a déclaré Fetrat.

Afghanistan classé dernier sur 177 pays, selon un rapport publié mardi par l’Institut de Georgetown pour la paix, les femmes et la sécurité, qui évalue l’inclusion, la justice et la sécurité des femmes dans la société.

Érosion des libertés de la presse

La libération de Wesa intervient peu de temps après la sortie d’un autre détenu de haut niveau – Le journaliste franco-afghan Mortaza Behboudi.

Behboudi, qui a passé neuf mois en prison pour soupçon d’espionnage pour avoir fourni un « soutien illégal à des étrangers », a dénoncé la détérioration du climat pour les journalistes en Afghanistan.

« De nos jours, tout est censuré », a déclaré Behboudi. « Si je prends une photo dans la rue, je risque d’être arrêté. … Il n’y a plus de liberté d’expression. Il n’y a plus de liberté de la presse en Afghanistan.»