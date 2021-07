Matiss Kivlenieks, gardien des Blue Jackets, décède à 24 ans dans un tragique accident

Les résultats d’une autopsie préliminaire sur l’ancien gardien de but des Blue Jackets de Columbus Matiss Kivlenieks ont indiqué lundi qu’il est décédé dimanche d’un traumatisme thoracique causé par un feu d’artifice errant. Kivlenieks avait 24 ans.

Plus tôt lundi, les Blue Jackets ont annoncé la mort de Kivlenieks dans un « accident tragique ».

Le bureau du médecin légiste du comté d’Oakland (Michigan) a indiqué que la cause officielle du décès lors de l’autopsie préliminaire était « explosion de mortier de feu d’artifice, traumatisme thoracique ».

La police de Novi, dans le Michigan, a déclaré qu’un feu d’artifice de type mortier s’était légèrement incliné et avait commencé à tirer sur des personnes à proximité dimanche soir. Kivlenieks était dans un bain à remous et a essayé de se dégager avec plusieurs autres personnes, a déclaré le lieutenant de police Jason Meier. À l’origine, la police a déclaré que le jeune Letton avait glissé et s’était cogné la tête contre du béton, l’équipe affirmant que la mort de Kivlenieks était due à une blessure apparente à la tête lors d’une chute.

Les pompiers et les ambulanciers se sont rendus au domicile privé peu après 22 heures et l’ont emmené dans un hôpital local, où il a été déclaré mort, a déclaré Meier.

« Nous sommes choqués et attristés par la perte de Matiss Kivlenieks, et nous présentons nos plus sincères condoléances à sa mère, Astrida, à sa famille et à ses amis pendant cette période dévastatrice », a déclaré le président des opérations hockey des Blue Jackets, John Davidson. « Kivi était un jeune homme exceptionnel qui accueillait tous les jours et tout le monde avec le sourire et l’impact qu’il a eu au cours de ses quatre années au sein de notre organisation ne sera pas oublié.

Kivlenieks a rejoint l’organisation des Blue Jackets en mai 2017 après avoir signé en tant qu’agent libre. À ses huit matchs en carrière avec Columbus, il a obtenu une fiche de 2-2-2 avec une moyenne de buts alloués de 3,09 et un pourcentage d’arrêts de 0,899.

Kivlenieks a également joué pour le club affilié à la Ligue américaine de hockey, les Cleveland Monsters. Pendant son séjour là-bas, il est allé 33-35-9, avec un GAA de 3,31 et un SV% de 0,896 en 85 matchs en carrière. Il a eu trois arrêts.

Kivlenieks a également joué avec sa Lettonie natale dans plusieurs tournois internationaux.

