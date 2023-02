Matip et Gomez 4/10 dans la défaite des Wolves

Liverpool reste sans victoire en Premier League en 2023 après avoir été écarté par les Wolves lors d’une défaite 3-0 à Molineux.

Les Reds ont pris le pire départ possible lorsqu’une défense indécise a permis à Hwang Hee-chan d’entrer dans un espace prometteur, tirant un centre bas qui a dévié Joel Matip et dépassé Alisson après seulement cinq minutes. La situation s’est rapidement aggravée pour les visiteurs après une défense plus discutable alors que Joe Gomez n’a pas entendu les appels de son gardien de but pour réclamer un centre et a dégagé le ballon doucement dans une zone dangereuse pour permettre à Craig Dawson de marquer à ses débuts.

Il y a eu une étincelle claire après le redémarrage alors que Liverpool a pris le contrôle du match et a créé trois opportunités prometteuses, mais lorsque Mohamed Salah et Nunez n’ont pas réussi à se convertir, Ruben Neves n’a commis aucune erreur avec le troisième but après qu’un catalogue d’erreurs lui ait donné le temps de finir devant Alisson à l’intérieur de la boîte.

Points positifs

Il y a des signes d’un partenariat émergent entre Cody Gakpo et Darwin Nunez, alors qu’il y a eu une amélioration en seconde période avec quelques occasions claires créées.

Négatifs

À des moments où Liverpool avait besoin d’établir le contrôle, ils causaient souvent leurs propres problèmes en jouant une passe à haut risque ou en donnant la possession négligemment. Malgré une meilleure performance en seconde période, les Reds ont gâché trois occasions, se laissant une montagne à gravir dans la course aux quatre premiers.

Note du manager (sur 10)

6 – C’était une formation solide sur papier de Jurgen Klopp et cela s’est montré en seconde période avec un affichage amélioré, mais il a été déçu par un certain nombre de joueurs dans les phases défensives de la journée. Ses remplacements n’ont guère changé les perspectives du match.

Notes des joueurs (1-10 ; 10 = meilleur, les joueurs introduits après 70 minutes n’obtiennent aucune note)

GK Alisson, 5 ans – Il n’aurait rien pu faire à propos de l’un des buts, après avoir vu le premier dévier de Matip avant que Gomez n’entende ses appels pour laisser un centre qui semblait confortable pour l’international brésilien à réclamer pour le second. Ruben Neves avait tout simplement trop d’espace pour le troisième.

DF Andy Robertson, 6 – Robertson a fait preuve d’intensité en seconde période et a contribué à donner le ton à Liverpool, se liant bien avec Gakpo et Nunez.

DF Joël Matip, 4 – Un jeu incohérent de Matip, qui a eu un impact positif en chassant le ballon de la défense, mais sa défense globale a semblé fragile au cours des 90 minutes.

DF Joe Gomez, 4 – On ne sait pas pourquoi Gomez a décidé de dégager le ballon dans une zone dangereuse après avoir omis d’entendre le cri d’Alisson pour le ballon. Une performance sans intérêt pour le joueur de 25 ans.

DF Trent Alexander-Arnold, 5 – Lent à démarrer avec quelques mauvaises passes en première mi-temps, mais Alexander-Arnold s’est amélioré au fil du match, créant la meilleure chance de match de Liverpool pour Nunez.

MF Stefan Bajcetic, 6 – Le joueur de 18 ans a impressionné pendant la majorité du match en tant que l’un des joueurs les plus calmes de Liverpool en possession du ballon, bien que le moment où il l’a perdu contre Joao Moutinho a finalement conduit au but qui a scellé le match pour les Wolves.

MF Thiago, 5 ans – A gardé les choses simples mais son erreur la plus importante l’a vu ralentir pour suivre Ruben Neves qui a terminé calmement devant Alisson.

MF Naby Keïta, 4 – Trois tirs du pied gauche à distance en première mi-temps ont résumé la prise de décision de Keita. Il a pris des positions pleines d’espoir avant d’être remplacé, mais a encore une fois gâché ses chances.

FW Cody Gakpo, 6 ans – L’un des joueurs les plus brillants de Liverpool, en particulier lors de ses périodes de jeu de liaison avec Nunez, et il a également choisi les bons moments pour courir contre les défenseurs. Aurait pu faire mieux avec ses frappes au but.

FW Darwin Nunez, 6 ans – Nunez a réussi à faire passer le ballon dans des zones dangereuses mais manquait de produit final. Il a été impliqué dans la majorité des meilleurs moments de jeu de Liverpool et a eu une grande chance de réduire le déficit en seconde période, mais son effort est allé droit au gardien Jose Sa.

FW Mohamed Salah, 5 ans – A lancé une frappe au-dessus de la barre dans un match où il n’avait pas l’air confiant pour défier directement les défenseurs. A tenté de jouer trop de balles pour la première fois sans regarder et celles-ci ont fréquemment retourné la possession.

Remplaçants

Jordan Henderson, 6 ans – Introduit pour Keita à la 65e minute et a bien recyclé le ballon, mais le skipper de Liverpool n’a pas eu d’impact à l’avenir.

Harvey Elliott, inf. – A travaillé dur lors de son introduction, sprintant pour se défendre contre la contre-attaque malgré le fait que le jeu était hors de vue.

Alex Oxlade-Chamberlain, N/R – Il a eu peu de temps pour avoir un impact. A obtenu un corner sur sa frappe au but.

James Milner, inf. – Une autre apparition en Premier League pour Milner mais peu de temps pour faire quoi que ce soit.