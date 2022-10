Matip et Alexander-Arnold ajoutent à la crise croissante des blessures à Liverpool

La crise des blessures à Liverpool se poursuit alors que Joël Matip et Trent Alexander-Arnold rejoignent la liste des joueurs à toucher la touche. En incluant ces deux-là, Liverpool compte huit joueurs seniors indisponibles en raison de diverses blessures.

Matip et Alexander-Arnold devraient manquer deux semaines. Matip a un problème au mollet, tandis que son coéquipier anglais s’est blessé à la cheville.

Ce week-end, les Reds ont subi une défaite 3-2 face à Arsenal. Après la défaite, Liverpool occupe la 10e place du classement de la Premier League. Ces Gunners en tête de la ligue ont un coussin de 14 points sur Liverpool, Arsenal jouant un match de plus. En fait, l’équipe de Jürgen Klopp n’a pas réussi à gagner un match de championnat en septembre. La dernière victoire du club en championnat est survenue à domicile contre Newcastle le 31 août. Bien sûr, Liverpool n’a disputé que deux matchs de championnat en septembre. La Premier League a reporté deux de ces matchs.

Les blessures sont un thème pour Klopp au début de cette campagne. En particulier, son milieu de terrain a été touché par des problèmes avec Thiago Alcantara, Jordan Henderson, Naby Keita, Curtis Jones, Arthur Melo et Alex Oxlade-Chamberlain. Heureusement, Henderson et Thiago se sont rétablis. Pourtant, Liverpool est toujours privé des quatre autres milieux de terrain.

La crise des blessures à Liverpool en 2022/23

Jones, qui n’a pas joué du tout jusqu’à présent cette saison, se remet d’une fracture du tibia. Récemment, le milieu de terrain a repris l’entraînement. Son retour en pleine forme et sa disponibilité pour la sélection sont à l’horizon proche.

Klopp a laissé Keita et Oxlade-Chamberlain hors des équipes de la Ligue des champions du club. Ils tombent très probablement dans l’ordre hiérarchique du temps de jeu. Cependant, le manager a ajouté qu’ils avaient encore besoin de temps supplémentaire pour se remettre de leurs blessures musculaires.

Arthur est arrivé à Anfield dans les dernières étapes du mercato estival. En fait, il est venu atténuer la crise des blessures à Liverpool. Malheureusement, le Brésilien a rencontré ses propres problèmes. Arthur n’a réussi que 13 minutes au total sur le terrain pour les Reds jusqu’à présent. Maintenant, il semble manquer trois ou quatre mois de temps après la chirurgie de son quad.

Andy Robertson et Luis Diaz ont également été blessés. Les deux joueurs extrêmement importants sont les plus grosses pertes pour Klopp et compagnie. Diaz a également subi une blessure lors du match d’Arsenal. Il devrait manquer deux mois en raison de problèmes de genou. Robertson pourrait cependant être mis en vedette ce week-end. Le prochain match de Liverpool en Premier League aura lieu dimanche contre Manchester City.

PHOTO : IMAGO / Pro Sports Images