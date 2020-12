Un regard sur la journée à venir de Julien Ponthus.

Les futurs européens sont prudemment inférieurs, ce qui correspond à l’humeur prudente du Black Eye Friday 2020: loin des fêtes de bureau et des soirées sauvages, la majeure partie de l’Europe est soumise à des restrictions strictes.

Le dernier vendredi avant Noël est généralement l’un des plus fréquentés de l’année pour la police et les services d’urgence britanniques, car les fêtards affluent en masse vers les centres-villes pour une dernière tournée de boissons avec des amis et des collègues.

Mais cette année, l’essentiel de la fête s’est déroulé à Wall Street, où les actions ont atteint de nouveaux records, dans l’espoir d’une plus grande relance budgétaire américaine.

En Europe, les attentes d’un accord commercial post-Brexit finalement conclu ont également soutenu les marchés dans une large mesure.

Black Eye Friday pourrait s’avérer un rappel douloureux pour les investisseurs, car le COVID-19 continue de causer des dommages, avec le nombre de morts et les perturbations économiques résultant de la deuxième vague de la pandémie.

L’annonce que les États-Unis s’apprêtaient à ajouter des dizaines d’entreprises chinoises à une liste noire commerciale a également tempéré l’ambiance et a fait craindre une reprise de la guerre commerciale entre les deux pays.

L’ambiance en Asie du jour au lendemain n’a pas été aussi exubérante qu’aux États-Unis et la plupart des benchmarks blue chips ont ou sont sur le point de clôturer légèrement dans le rouge après une belle course cette semaine.

Il y a une tendance similaire pour les prix du pétrole, qui se relâchent mais à proximité des plus hauts de neuf mois.

Cependant, des signes d’une humeur plus prudente sont évidents sur les marchés des changes, le dollar refuge réalisant quelques gains par rapport à l’euro.

Là encore, il n’est pas surprenant de voir les traders couper leurs positions après une semaine de lutte contre le billet vert.

La livre est également légèrement inférieure après avoir franchi 1,36 dollar jeudi, alors que les espoirs d’un accord commercial sur le Brexit augmentaient.

Développements qui pourraient donner plus de direction aux marchés mardi:

– Allemagne Ifo Business Climate Nouveau

– Compte courant de la zone euro

– Royaume-Uni CBI Trends (Julien Ponthus)