Matildas affronte Sam Kerr-nundrum avant le quart de finale de la Coupe du monde féminine | Kieran Pender

« JEJe vais être honnête », a déclaré l’entraîneur Tony Gustavsson lundi soir, après que la victoire des Matildas en huitièmes de finale contre le Danemark ait été couronnée par le retour du capitaine Sam Kerr. « Je pourrais m’asseoir ici et dire que c’était facile, mais ce n’était pas le cas. Ces décisions sont importantes.

Le retour de Kerr dans les phases finales de la seconde mi-temps à Sydney a été un moment symbolique – le retour de leur « chef spirituel » suite à sa blessure au mollet à la veille du tournoi. Kerr a commencé à s’échauffer avec son équipe détenant un mince avantage d’un but; elle a été amenée après que Hayley Raso ait mis le jeu hors de tout doute. Le match étant effectivement gagné, son introduction était en quelque sorte un pari de Gustavsson.

La France minimise l’importance de la défaite d’avant la Coupe du monde face à Matildas En savoir plus

Mais parfois, avec un contexte plus large à l’esprit, les équipes doivent lancer les dés. « Quand l’utilisons-nous, si nous l’utilisons, peut-être qu’elle a besoin de quelques minutes pour se préparer mentalement et physiquement pour le prochain match », a déclaré l’entraîneur par la suite. «Mais cela signifie aussi un risque. Combien sommes-nous prêts à risquer ? »

Avec les Matildas maintenant dans les huit derniers, les décisions ne deviennent pas plus faciles. Le dilemme de base est le suivant : avec Kerr de retour en forme et les Matildas ayant envoyé le Canada et le Danemark dans des matchs consécutifs sans elle (à l’exception de ces dernières minutes lundi), comment Gustavsson ramène-t-il son capitaine dans la formation de départ en perturbant la cohésion qui a émergé ?

À la suite de la blessure de Kerr, les Matildas ont été contraints de couper et de changer lors des premières rencontres avec l’Irlande et le Nigeria. Mais depuis que Mary Fowler est revenue de sa brève absence causée par une commotion cérébrale, Gustavsson est restée avec le même onze de départ pour les deux dernières victoires. Caitlin Foord a joué sur l’aile gauche, combinant dangereusement avec Steph Catley. Hayley Raso a commencé à droite. Emily van Egmond et Mary Fowler ont joué ensemble à l’avant, flottant et utilisant au mieux l’espace. Le quatuor offensif a été fluide et dynamique, soutenu par le duo de milieu de terrain poli de Katrina Gorry et Kyra Cooney-Cross.

Mary Fowler marque contre le Canada. Photographie : Eurasia Sport Images/Getty Images

Pourquoi réparer ce qui n’est pas cassé ? Telle sera la question pour Gustavsson et son équipe d’entraîneurs alors qu’ils se préparent pour le quart de finale contre la France samedi après-midi. Mais avec des enjeux encore plus élevés, les Matildas peuvent-ils se permettre de laisser leur meilleur joueur, parmi les meilleurs attaquants du monde, sur le banc lors du deuxième quart de finale de Coupe du monde de l’histoire de l’équipe. À ce niveau raréfié, les jeux peuvent être déterminés par des moments, voire des secondes. Gustavsson veut-il que Kerr disparaisse si et quand le moment viendra?

Il n’y a pas de réponse facile. Compte tenu du rétablissement progressif de Kerr après sa blessure au mollet et des performances composées de cette formation de départ établie, l’option la plus sûre serait de garder l’attaquant en attente. Kerr est le nec plus ultra en tant que super remplaçant – un coup psychologique dévastateur si l’adversaire poursuit le match, et l’étincelle de la vie si l’Australie a besoin de trouver un égaliseur ou un vainqueur.

Laisser Kerr sur le banc peut être le choix sûr, l’approche sensée. Mais les Matildas pourraient bien ne plus jamais disputer un quart de finale à domicile. Dans l’un des plus grands moments de l’histoire de l’équipe, vaut-il mieux relancer les dés ? Avec des enjeux encore plus élevés, est-il temps pour Gustavsson de doubler ?

ignorer la promotion de la newsletter Inscrivez-vous pour Déplacer les poteaux de but Newsletter hebdomadaire gratuite Recevez notre tour d’horizon du football féminin deux fois par semaine pendant la Coupe du monde, avec les points de vue d’experts, dont le manager d’Arsenal, Jonas Eidevall « , »newsletterId »: »moving-the-goalposts », »successDescription »: »Nous vous enverrons Moving the Goalposts chaque semaine »} » clientOnly> Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur les organisations caritatives, les publicités en ligne et le contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

« Nos téléphones ont commencé à exploser »: le succès de Matildas en Coupe du monde se traduit par des opportunités hors du terrain En savoir plus

Après le match de lundi, l’entraîneur a décrit le retour de Kerr comme la « crème sur le gâteau », mais a admis que cela lui laissait également un défi décisionnel. « Qui devrait jouer? » demanda-t-il, pas tout à fait rhétoriquement. « J’ai plus de 11 joueurs qui méritent de commencer. »

Une nation qui s’est fixée sur le veau de Kerr pendant près de trois semaines doit maintenant attendre trois jours de plus pour savoir si le capitaine mènera la ligne ou attendra par anticipation sur la touche. Est-ce que Gustavsson colle ou se tord ? Les fidèles de Matildas sauront environ 90 minutes avant le coup d’envoi samedi après-midi, lors de la publication des feuilles d’équipe. Jusque-là, l’entraîneur a beaucoup à réfléchir.

Gustavsson est un garçon affable, plein de charme que son équipe ait gagné, perdu ou fait match nul. Lors des conférences de presse, il a tendance à répondre aux questions difficiles par une parade : « C’est une très bonne question. » Qu’il s’agisse d’une véritable gratitude pour l’inquisition ou de gagner du temps pour rassembler ses pensées, l’entraîneur a un air de sincérité qui le rend difficile à détester.

Commencer Kerr ou la faire sortir du banc ? Samedi, c’est la très bonne question qui se pose à Gustavsson.