‘Matilda’ en tête d’une programmation remplie de célébrités au festival du film de Londres

LONDRES – Après une édition épurée et affectée par la pandémie en 2021, le BFI London Film Festival bat son plein cette année.

Basé sur l’histoire de Roald Dahl et mettant en vedette les chansons de Tim Minchin, la nouvelle venue Alisha Weir prend le rôle principal avec le soutien des stars Emma Thompson, Lashana Lynch et Stephen Graham. Tous sont attendus sur le tapis rouge du Royal Festival Hall lors de la soirée d’ouverture.

Le Festival du film de Londres en est à sa 66e année et se targue d’être plus “face au public” que d’autres festivals à travers le monde.

« Si vous êtes un acheteur de billets public, vous pouvez fouler le tapis rouge. Vous ne pouvez pas faire cela dans de nombreux festivals de films. Et cela fait vraiment partie de notre identité », a déclaré Tuttle.

Les célébrités attendues cette année incluent l’actrice/productrice Jennifer Lawrence avec “Causeway”, Timothee Chalamet avec la romance cannibale de Luca Guadagnino “Bones and All”, et Cate Blanchett et Christoph Waltz pour l’animation en stop motion “Pinocchio” de Guillermo del Toro.