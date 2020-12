En tant que tentatrice dont le meurtre brutal est à la base de The Undoing, Matilda De Angelis est l’une des nouvelles stars les plus chaudes de la télévision.

Mais la beauté italienne a révélé que malgré une image toujours parfaite à l’écran, elle souffre d’acné.

Partageant une photo brute non filtrée de son visage taché de rouge, la jeune femme de 25 ans a déclaré aux fans que son visage était « rongé par l’acné ».

Elle a écrit, en italien: «Il y a des choses qui ne peuvent être contrôlées et cette année nous a bien appris.







« Il y a des changements que nous devons accepter dans notre vie et avec eux, la perception de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Des choses paradoxales se produisent dans la vie, n’est-ce pas? Eh bien, pour moi, être actrice et travailler avec un visage dévoré par l’acné est l’un d’entre eux.

« Chaque jour, je dois me réveiller et me présenter d’abord devant le miroir, puis devant la caméra avec toute la charge émotionnelle que cela implique déjà et étant ‘splendide’, ‘en partie’ et concentrée avec toutes mes peurs et insécurités littéralement sur la peau.







« Il y a des problèmes bien plus importants dans la vie, j’en suis conscient, mais je voulais partager cette petite vérité peut-être pour me sentir plus fort, peut-être pour mieux m’accepter. »

Matilda a terminé en disant aux fans qu’ils devaient choisir comment gérer leurs peurs dans la vie.

«Nos peurs peuvent nous paralyser ou devenir une grande force, c’est à nous de choisir le chemin. Et pratiquer tant de gratitude pour toutes les bonnes choses qui nous arrivent et peut-être même pour les mauvaises. «

Matilda a été applaudie dans le rôle d’Elena Alves aux côtés de Hugh Grant et Nicole Kidman dans The Undoing.

Elle tourne actuellement le film Across The River And Into The Trees avec Liev Schreiber.