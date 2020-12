L’actrice de Undoing Matilda de Angelis a révélé qu’elle avait lutté contre l’anorexie mentale à l’adolescence.

L’actrice d’origine italienne de 25 ans a été un nom sur toutes les lèvres récemment alors qu’elle captivait le public comme Elena dans le drame à succès de HBO.

Elle a tout dévoilé dans un certain nombre de scènes, mais malgré sa confiance corporelle apparente à l’écran, elle n’a pas toujours été aussi remplie d’amour-propre.

Dans une interview en 2018, Matilda a parlé franchement de sa lutte pour l’acceptation de soi, avouant: «Pour moi, l’anorexie était une façon de me voir.

S’ouvrant sur sa bataille pour la santé mentale, de Angelis a déclaré: «Mon adolescence a été marquée par un problème – l’anorexie.»







(Image: WireImage)



Matilda a raconté de façon déchirante comment son trouble de l’alimentation découlait d’un «désir d’attention [and] affection ».

« C’était une façon drastique de dire » Je suis là, regarde-moi « », a déclaré l’actrice, qui se trouve dans un petit village près de Bologne.

Elle a poursuivi en expliquant comment son anorexie était une manifestation de son besoin de contrôle tout en faisant face à l’adolescence.

«Quand tu as 16 ans, tout est très dramatique, la relation avec tes parents ou avec le garçon que tu aimes. Vous risquez très facilement de ne pas vous accepter », dit-elle.







(Image: Matilda de Angelis / Instagram)







(Image: Matilda de Angelis / Instagram)



«Pour moi, l’anorexie était une façon de me voir, de changer ce à quoi je ressemblais et c’était terrifiant et vous la portez avec vous toute votre vie. Vous n’êtes jamais en paix avec cela.

En convalescence, Matilda a révélé qu’elle s’efforçait maintenant d’humaniser son corps en photographiant ses imperfections alors qu’elle continuait de s’efforcer d’accepter elle-même.

«Ce que j’essaie de faire aujourd’hui, c’est de montrer mon côté humain autant que possible, en particulier sur les réseaux sociaux, alors je parle même de photos de moi avec des taches et des vergetures.»

Matilda a déclaré qu’elle apprenait à sortir de ses difficultés, mais qu’elle souffrait toujours d’une bataille constante avec son trouble de l’alimentation.







(Image: Unité de contenu partagé)









(Image: matildadeangelis / Instagram)



«J’essaie de le surmonter en donnant de l’importance à d’autres choses plutôt que de me concentrer sur mon aspect physique, mais comme je l’ai déjà dit, on ne s’en remet jamais vraiment. Le plus grand triomphe est d’apprendre à ne pas se juger.

Elle a ajouté: «Vous devez apprendre à accepter vos défauts et vos problèmes, mais cela peut être comme un toxicomane qui est propre. Vous avez juste besoin d’un moment de faiblesse pour rechuter à nouveau.

Matilda a récemment regardé dans The Undoing les méga stars Hugh Grant et Nicole Kidman.

Le sixième épisode du drame a attiré trois millions de téléspectateurs sur toutes les plateformes, ce qui en fait l’épisode le plus regardé de toutes les séries HBO depuis la finale de la saison 2 de Big Little Lies.

Vous pouvez parler en toute confiance à un conseiller de l’association Beat pour les troubles de l’alimentation en appelant leur ligne d’assistance pour adultes au 0808801 0677 ou la ligne d’assistance aux jeunes au 0808801 0711.