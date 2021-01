Nemanja Matic insiste sur le fait que la victoire de Manchester United sur Burnley prouve qu’ils sont prêts à «concourir» pour le titre de Premier League.

Les Red Devils ont vu les Clarets à Turf Moor grâce à une frappe déviée de Paul Pogba en seconde période.

Il leur envoie trois points d’avance au sommet après un excellent parcours de forme.

Ole Gunnar Solskjaer a vu son équipe remporter neuf de ses 11 derniers matchs de championnat après un mauvais début de campagne.

Mais Matic a cité une nouvelle maturité trouvée comme un atout majeur ces derniers mois.

« Je pense que ce genre de victoires montre que nous sommes prêts à concourir pour le titre », a-t-il déclaré à Premier League Productions.

«Parfois, nous avons ressemblé à une équipe qui veut marquer le plus tôt possible, puis nous paniquons.

« Mais je pense qu’aujourd’hui nous avons fait preuve de plus de maturité, nous avons montré que nous sommes plus intelligents. Et sur ce terrain, dans ce stade contre Burnley, c’est toujours dur de gagner les matchs, de ne pas encaisser un but sur de longs ballons et des coups de pied arrêtés. »