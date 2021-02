Matic de Man United accuse Pogba de s’être infligé une amende pour retard

Le milieu de terrain de Manchester United Nemanja Matic a révélé qu’il s’était infligé une amende après son arrivée tardive à une réunion d’équipe, mais a imputé la responsabilité à son coéquipier Paul Pogba.

Matic, 32 ans, a rejoint United en provenance de Chelsea, rivaux de la Premier League, en 2017 et est chargé de gérer les amendes du club autour du terrain d’entraînement aux côtés du capitaine Harry Maguire.

Cependant, Matic a déclaré qu’il avait récemment été contraint de se payer lui-même, mais a plaisanté en disant qu’il accuserait également Pogba pour l’incident.

« Je dois dire que juste avant le match de Newcastle, je me suis infligé une amende », a-t-il déclaré sur le site Internet du club. «J’étais en retard de deux secondes pour une réunion et les règles sont les mêmes pour tout le monde.

«J’ai dû m’amender, car ils m’attrapent! J’étais en retard à la réunion. Devant la salle [where the meeting was taking place] Je parlais à Paul [Pogba], alors je vais lui demander de payer 50% de mon amende. Je ne sais pas s’il acceptera! «

Matic a également déclaré qu’il avait infligé une amende à Maguire après que le défenseur ait été surpris en train de violer la règle de manipulation de son téléphone lors d’une séance de gym.

« J’ai été condamné une fois à une amende, ce qui est encore discutable », a déclaré Maguire. «C’est fou, mais j’ai laissé Nemanja le faire. J’ai pris le coup et j’ai mis l’argent dans le pot.

«Lorsque vous vous rencontrez dans le gymnase avant de vous entraîner pour la pré-activation, vous n’avez pas le droit d’utiliser votre téléphone. Nous avons fait une pré-activation, je n’avais pas mon téléphone.

« Mais ensuite, vous sortez pour mettre vos bottes et vous n’êtes pas autorisé à utiliser votre téléphone pendant cette période. J’avais mon téléphone et je l’ai emporté avec moi. »[But] Je n’étais pas au téléphone.

«Tout de suite après l’entraînement, j’allais remettre mes baskets et aller me faire masser au lieu de revenir [to the changing room]. J’aurais pu aller directement à un massage, et Nemanja m’a infligé une amende pour cela. Mais il est strict avec tout le monde donc je suis content. Je peux définir la norme. «

Matic a joué les 90 minutes complètes alors que United faisait match nul 0-0 contre la Real Sociedad jeudi pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa.

United affrontera dimanche l’ancien club de Matic, Chelsea, alors qu’il cherche à garder le rythme au sommet avec les leaders en fuite, Manchester City.