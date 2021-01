PULLMAN, Washington: Freshman Bennedict Mathurin a eu son premier double-double en carrière, Terrell Brown Jr. a frappé un 3 points avec 13 secondes à jouer et l’Arizona a battu l’état de Washington 86-82 en double prolongation samedi soir.

Mathurin était 8 sur 12 au tir et a terminé avec des sommets en carrière de 24 points et 11 rebonds et Brown a marqué 15 points. James Akinjo a ajouté 18 points, six passes et trois interceptions et Azuolas Tubelis a récolté 12 points et neuf rebonds pour l’Arizona (9-1, 3-1 Pac-12).

L’État de Washington (9-1, 1-1) en avait remporté neuf d’affilée depuis la saison dernière.

Le pointeur à 3 points de Brown a brisé une égalité de 81 et, après qu’Isaac Bonton de WSU ait fait 1 sur 2 depuis la ligne des lancers francs, Mathurin a frappé deux tirs fautifs à neuf secondes de la fin du score.

Bonton a mené les Cougars avec 25 points. Noah Williams a marqué 16 points, Andrej Jakimovski en a ajouté 15 et Efe Abogidi a récolté 12 points, huit rebonds, trois blocs et deux interceptions avant de faire une faute environ 30 secondes après la première prolongation.

WSU a été dominé 25-19 sur la ligne de faute malgré avoir tenté cinq lancers francs de plus (37) que les Wildcats. Les Cougars n’ont fait que 5 des 14 à partir de la bande après la réglementation.

Brown a frappé le sauteur court pour donner à l’Arizona une avance de six points avec neuf minutes à jouer en temps réglementaire, mais Bonton 12 points avant le layup d’Abogidi, ce qui en a fait 70-tout avec 23 secondes de prolongation forcée.

Le layup de Brown avec 12 secondes à jouer dans le premier OT a forcé la deuxième prolongation.

L’État de Washington était avec DJ Rodman, Volodymyr Markovetskyy, Ryan Rapp et Brandton Chatfield en raison de COVID-19[feminine protocole.

