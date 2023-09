Mathieu Kassovitz : l’acteur français et réalisateur de La Haine ‘grièvement blessé’ dans un accident de moto | Actualités Ents & Arts

L’acteur et réalisateur français Mathieu Kassovitz se trouve dans un état « préoccupant » après un accident de moto dimanche.

L’homme de 56 ans a été « grièvement blessé » dans l’accident survenu lors d’un stage de formation moto dans l’agglomération parisienne, selon les médias locaux.

Il se préparait pour un rôle dans un prochain film lorsqu’il s’est écrasé, souffrant d’une fracture du bassin et d’un traumatisme crânien, rapporte Le Parisien.

Une de ses filles se trouvait derrière lui à moto lorsque l’incident s’est produit, a également indiqué le journal. Elle n’a pas été blessée.

M. Kassovitz a été transporté à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre, a rapporté BFMTV.

L’acteur et réalisateur est surtout connu pour son film La Haine de 1995, dans lequel il a écrit et joué.

Il est également connu pour son travail sur Amélie, The Bureau et The Crimson Rivers.

Dans son dernier film Visions, sorti il ​​y a deux semaines, il incarne le mari de Diane Kruger, une pilote qui entame une liaison avec son ex-petite amie.