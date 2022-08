Mathias Boe à India Shuttlers

L’entraîneur de double étranger Mathias Boe souhaite que les joueurs indiens canalisent leur “colère” après la défaite contre la Malaisie en finale par équipes mixtes pour “tirer quelques balles” dans les épreuves individuelles de badminton des Jeux du Commonwealth.

L’Inde, championne en titre, n’a pas réussi à conserver son titre après s’être inclinée 1-3 contre la Malaisie, quintuple vainqueur.

« Je ne pense pas qu’aucun d’entre nous ne serait satisfait de ne gagner que l’argent. Nous étions venus dans le but de remporter l’or par équipe, mais cela ne s’est pas produit. Alors maintenant, tout dépend des compétitions individuelles.

“J’espère que cela devrait susciter un peu plus de colère lorsqu’ils commenceront les épreuves individuelles”, a déclaré Boe aux journalistes.

“C’est toujours difficile de sortir d’une victoire et de recommencer parce que là-bas, les chances d’échec sont plus élevées. Nous venons maintenant d’une défaite, donc mes joueurs peuvent avoir soif de plus et être prêts à monter sur la dernière marche du podium.

“Nous devons digérer cela, recharger, recharger puis nous préparer à tirer quelques balles lorsque nous redémarrerons dans les prochains jours.”

Le double médaillé olympique PV Sindhu était le seul point positif de la finale alors que la décision de choisir Kidambi Srikanth plutôt qu’un Lakshya Sen en forme dans le deuxième simple s’est retournée contre lui, l’ancien numéro un mondial perdant en trois matchs face à Ng Yong Tze, moins bien classé. .

Le médaillé d’argent des Jeux du Commonwealth Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty n’ont pas pu non plus traverser le duo médaillé de bronze de Tokyo composé de Teng Fong Aaron Chia et Wooi Yik Soh.

« Nous avons une équipe solide de 10 très bons joueurs. Srikanth est un formidable joueur de simple messieurs, Satwik/Chirag sont de très bonnes paires de double messieurs et Treesa et Gayatri sont de très bonnes joueuses de double dames », a déclaré Boe, 42 ans.

“Je fais confiance à tous mes joueurs dans l’équipe. Donc, l’équipe qui a été sélectionnée aujourd’hui, nous pensons que c’était l’équipe la plus forte. J’ai l’impression que nous n’avons pas joué de notre mieux, mais la Malaisie, elle aussi, a bien performé.

Boe, médaillé d’argent en double masculin aux Jeux olympiques de Londres, a déclaré que l’équipe malaisienne était plus équilibrée et que la chance était également au rendez-vous.

« La chance sourit aux audacieux. Cela aurait aussi pu être notre chemin — à 18-15 en double messieurs, ils ont joué de bons points et nous avons fait quelques erreurs. Peut-être que (gagner) le premier set aurait un peu changé l’élan de l’équipe.

«Srikanth aurait également pu gagner le premier set, puis un chacun dans le second. Ces petites choses sont allées dans le sens de la Malaisie aujourd’hui.

“Nous devons retourner dans l’équipe et voir si nous pouvons changer certaines choses maintenant, et avec ce que j’ai vu, ce n’est pas grand-chose. C’est juste un de ces jours où la petite marge n’est pas passée de notre côté. C’est triste que cela soit arrivé.”

Après la victoire épique de l’Inde en Coupe Thomas, l’équipe mixte avait d’énormes attentes, considérée comme la favorite avant le tournoi.

Cependant, Boe a déclaré: “Aujourd’hui, nous avons cinq matchs relativement ouverts. Nous pouvions voir que tout le monde s’attendait à ce que Sindhu gagne et c’était également difficile pour elle.

“Donc, si c’était aussi simple que ça, et qu’on peut dire qu’on est favoris, ce match on va gagner et pas favoris dans celui-ci, on va perdre, alors ça ne sert à rien de jouer un tournoi .”

