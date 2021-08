Matheus Pereira : le milieu de terrain de West Brom demande publiquement son transfert après les commentaires de Valérien Ismael sur son engagement | Actualités footballistiques

Matheus Pereira dit qu’il se sent « manqué de respect » à West Brom et a publiquement signalé son désir de quitter le club « de manière juste et correcte » en réaction aux commentaires du nouveau patron du club, Valérien Ismael.

Le milieu de terrain offensif a été omis des matches de pré-saison de West Brom afin d’éviter une blessure qui pourrait l’empêcher de bouger, et cette position a maintenant été étendue à leur premier match de championnat Sky Bet de la saison contre Bournemouth vendredi (en direct sur Sky Sports Football).

Ismael a déclaré dimanche qu’il est « clair qu’il veut partir » et aussi que Pereira n’est « pas engagé envers le championnat et pas envers nous ».

Pereira, dans une longue réponse sur les réseaux sociaux lundi, a déclaré qu’il n’y avait jamais eu de manque d’engagement en son nom, mais a clairement indiqué qu’un transfert était ce qu’il souhaitait.

Le joueur de 25 ans a rejoint West Brom dans le cadre d’un contrat permanent avec le Sporting Lisbonne l’été dernier et a été lié à des clubs de Premier League ainsi qu’à des offres potentiellement lucratives du Moyen-Orient.

Dans un communiqué, Pereira a écrit: « Je suis resté silencieux et je n’allais rien aborder avant la fenêtre de transfert par respect pour les fans et tous mes coéquipiers, mais après avoir été appelé » non engagé « avec le club, je me suis senti extrêmement irrespectueux en tant que professionnel.

« Je vis du football depuis l’âge de 12 ans, j’ai choisi d’abandonner mon temps en famille et mon plaisir ordinaire pour poursuivre le rêve d’un avenir meilleur pour moi et ceux qui m’entourent.

« Personne n’a jamais vu une interview dans laquelle j’ai mal parlé du club, ou de toute personne associée au club ou même que je voulais quitter le club par quelque moyen que ce soit. C’est parce que j’ai du caractère et je respecte le club lorsqu’il a ouvert ses portes. portes à moi quand j’en avais besoin et que je croyais en moi.

« Le dévouement n’a jamais manqué et j’ai toujours été engagé au cours des deux dernières saisons.

« Il est extrêmement faux de dire que je ne suis « pas engagé » car je m’entraîne et m’engage comme je le ferais normalement et je me donne à 100% chaque jour. Je pense qu’il est faible d’essayer de dégrader mon image et mon professionnalisme de cette manière.

















« Je ne veux pas quitter le club par la porte dérobée, cela n’a jamais été mon plan ou mon intention – bien au contraire, je veux que le club soit suffisamment récompensé pour avoir cru en moi et m’avoir soutenu pendant deux saisons.

« Il y a trois semaines, j’ai reçu une offre qui allait changer ma vie et celle de ma famille pour toujours. Je viens d’humbles débuts, lentement mais brièvement (sic) je me suis construit et j’ai réalisé des choses avec beaucoup de travail acharné et de dévouement .

« Je veux partir, je veux chercher de nouvelles expériences mais je veux le faire d’une manière juste et correcte. Je serai toujours reconnaissant à la WBA, à ses fans et à tous les professionnels qui travaillent au club et qui m’ont accueilli à bras ouverts , à ceux qui m’ont encouragé ces deux dernières saisons, vous faites partie de mon histoire ! »