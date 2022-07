Matheus Nunes du Sporting sur le radar de Liverpool, Chelsea

Le milieu de terrain du Sporting Lisbonne Matheus Nunes pourrait être une acquisition à la fin de l’été avec une paire de clubs de Premier League sous surveillance. En particulier, le joueur de 23 ans aurait suscité de l’intérêt via un déménagement tardif de Liverpool. La saison dernière, Nunes a joué un rôle essentiel au centre du terrain sous la direction de Rúben Amorim.

En 50 matchs toutes compétitions confondues en 2021/22, Nunes a marqué quatre buts et fourni cinq passes décisives. Trois buts et deux passes décisives de ce lot ont été marqués en 33 matchs de Primeira Liga. Avant cela, Nunes a fait son entrée dans l’équipe de départ du Sporting Lisbon lors de la campagne 2020/21. Puis, il a aidé le Sporting à remporter son premier championnat de ligue depuis 2000/01 et le 19e de son histoire. En fait, son impact a donné lieu à une prolongation de contrat avec le club jusqu’en 2026.

Le Sporting a subi un départ crucial au début de l’été. Auparavant, Joao Palhinha était parti pour la Premier League dans les services de Craven Cottage et Fulham. Par conséquent, le transfert potentiel de Nunes hors de son pays d’origine offre un scénario plus troublant pour le Sporting.

Le point de vente portugais O Jogo rapporte qu’Amorim, l’entraîneur-chef du Sporting, ne veut en aucun cas autoriser Nunes à quitter le Portugal. De plus, il affirme avoir persuadé le milieu de terrain de 23 ans d’attendre au moins une autre saison. De plus, Nunes est sous contrat au Sporting pour quatre années supplémentaires. Par conséquent, il faudrait un prétendant potentiel quelque part dans le domaine de 55 millions de dollars pour attirer les Portugais. De plus, le Sporting en cherche probablement plus dans ce cas.

Le transfert potentiel de Matheus Nunes du Sporting en Premier League

Chelsea, Liverpool et Wolverhampton Wanderers prennent tous soin de noter ces informations. Chacun de ces clubs de Premier League a exprimé son intérêt et est prêt à s’affronter pour assurer la signature de Matheus Nunes cet été.

Nunes, réellement né au Brésil, est arrivé au Sporting en janvier 2019. Il est juste en deçà du siècle d’apparitions pour le club, totalisant sept buts et huit passes décisives.

Nunes a remporté un championnat Primeira Liga, deux prix Taca da Liga et un titre Supertaca Candido de Oliveira au-delà de trois ans et demi. Cependant, l’entraîneur-chef de Liverpool, Jurgen Klopp, ne prévoit pas que son équipe devrait faire des signatures supplémentaires dans un sens ou dans l’autre.

Hypothétiquement, cela ouvre la porte plus grand à un club comme Chelsea ou Wolves pour se précipiter pour ses services.