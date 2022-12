Matheus Cunha aux Wolves: l’attaquant de l’Atletico Madrid conclut un premier contrat de prêt avec Molineux | Nouvelles du football

L’attaquant de l’Atletico Madrid et du Brésil Matheus Cunha a effectué un premier prêt aux Wolves.

L’accord comprend une obligation d’achat à la fin de la saison pour un montant pouvant atteindre 35 millions de livres sterling.

Cunha, 23 ans, rejoindra le club à partir du 1er janvier sous réserve de l’approbation du permis de travail.

Une déclaration sur le site Web du club disait: “L’international brésilien s’est envolé pour le Royaume-Uni et a terminé son examen médical plus tôt dans la semaine, finalisant un prêt qui deviendra automatiquement un accord permanent jusqu’en 2027, si certaines clauses sont déclenchées.”

Cunha a huit sélections seniors pour le Brésil et a fait 11 apparitions dans toutes les compétitions pour l’Atletico Madrid cette saison.

Le joueur de 23 ans n’a commencé que deux matchs en Liga cette saison mais a enregistré deux passes décisives en 370 minutes.

Cunha rejoindra Diego Costa, Raul Jimenez et Hee-Chan Hwang en tant qu’attaquants disponibles au club – avec la signature estivale Sasa Kalajdzic mise à l’écart jusqu’à la saison prochaine en raison d’une blessure au LCA.

Cunha sera la première signature de l’entraîneur-chef des Wolves Julen Lopetegui depuis sa prise de fonction, avec le club des Midlands en bas de la Premier League après 15 matchs.

Les loups n’ont marqué que huit buts en Premier League cette saison, soit trois de moins que toute autre équipe.

