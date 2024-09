Material Matters 2024 : façonner l’avenir du design et de la durabilité grâce à l’innovation des matériaux

Dans le cadre de l’emblématique London Design Festival, Questions matérielles 2024 promet d’être une pierre angulaire pour les passionnés de matériaux, les designers et les innovateurs. Située dans l’historique Bargehouse, Oxo Tower Wharf, du 18 au 21 septembre, la foire mettra en lumière des travaux révolutionnaires dans toutes les disciplines liées aux matériaux, montrant comment une pensée innovante peut façonner l’avenir du design durable. La programmation de cette année comprend certains des projets et collaborations les plus convaincants qui allient créativité et durabilité. Examinons de plus près cinq expositions remarquables qui démontrent la diversité thématique et l’éclat des matériaux du salon.

1. Cultivé localement : exploiter les cheveux humains comme matériau

Dans un retournement de situation inattendu et captivant, le Studio Sanne Visser présente Locally Grown, une installation qui explore les cheveux humains en tant que matériau régénérateur. Visser, connu pour repousser les limites de la conception des matériaux, a transformé ce que beaucoup considèrent comme des déchets en une ressource précieuse. Les visiteurs peuvent non seulement découvrir le parcours de la coupe de cheveux au fil, mais peuvent même contribuer au processus en offrant leurs propres cheveux pour la transformation.

Les cheveux filés sont mis en valeur dans des produits tels que des cordes et même des vêtements portables comme des chapeaux, développés en collaboration avec divers designers. Ce projet souligne la polyvalence des matériaux non conventionnels et ouvre des discussions sur le gaspillage et l’ingéniosité. L’exposition est soutenue par l’ambassade des Pays-Bas et reflète un engagement fort en faveur de la réutilisation des matériaux.

2. Suru : allier savoir-faire artisanal et innovation circulaire

Basée à Barcelone, la marque Suru se distingue dans la salle 12, alliant artisanat local et engagement en faveur d’un mode de vie durable. La philosophie de la marque est ancrée dans l’innovation circulaire, avec un accent sur l’intégration de matériaux recyclés et biodégradables dans ses conceptions de mobilier et d’éclairage modulaires. À l’occasion du salon Material Matters 2024, Suru lance de nouveaux produits, notamment la lampe Carta 001, une lampe portable fabriquée à partir d’une seule feuille de papier qui peut être facilement démontée pour être réparée, incarnant ainsi son approche du cycle de vie. Ils présentent également des pièces établies comme le fauteuil Niu 001, fabriqué à partir de bois de hêtre d’origine éthique et sans COV et doté d’un coussin fabriqué à partir de coques de noix de coco recyclées et de tissu PET. Chaque pièce illustre l’engagement de Suru en faveur du développement durable sans compromettre le style ou la fonctionnalité.

3. BIOTEXFUTURE : Révolutionner les textiles grâce à la biotechnologie

L’avenir des textiles est d’origine biologique, et c’est particulièrement évident dans Fibre Futures, une exposition dirigée par BIOTEXFUTURE en collaboration avec Adidas et l’université RWTH d’Aix-la-Chapelle. Cette installation se penche sur les innovations en matière de biofabrication et de flux de ressources alternatifs, en mettant l’accent sur les textiles haute performance qui pourraient révolutionner les industries de la mode et des vêtements de sport. La combinaison de la recherche scientifique et du design de pointe en fait l’une des expositions les plus techniques, mais non moins intrigantes.

Cette exposition offre aux visiteurs un aperçu de la manière dont la biotechnologie façonne la prochaine génération de matériaux, prouvant que la haute performance ne doit pas nécessairement se faire au détriment de la durabilité. Attendez-vous à des fibres alternatives et à des techniques de filage qui repoussent les limites de ce que les textiles peuvent faire.

4. Rootfull : le potentiel caché de la nature

Rootfull, un projet innovant qui s’appuie sur la puissance invisible de la nature, se concentre sur la création de designs durables à partir de racines d’arbres. Cette approche unique explore la beauté brute et la polyvalence des racines dans la conception de produits. À Material Matters 2024, Rootfull présente une gamme de lampes fabriquées à partir de racines, soulignant leur durabilité naturelle et l’attrait esthétique de la lumière qui s’infiltre à travers le réseau fibreux des racines. En utilisant un matériau généralement négligé ou jeté, Rootfull ouvre non seulement de nouvelles possibilités pour les biomatériaux, mais exploite également le lien inné entre la nature et le design, offrant une nouvelle perspective sur la façon dont nous pouvons réimaginer les déchets organiques comme un art fonctionnel et beau.

5. Mushlume Lighting : éclairer la voie avec le mycélium

Poursuivant sur le thème des biomatériaux, Mushlume Lighting de Danielle Trofe utilise le mycélium, la structure racinaire des champignons, pour créer une gamme de luminaires écologiques. Chaque pièce est biofabriquée, cultivée plutôt que fabriquée, illustrant le potentiel du mycélium en tant que matériau évolutif et renouvelable. Le travail de Trofe est un exemple remarquable de la façon dont les champignons peuvent se déplacer au-delà du royaume de la cuisine et dans le salon, éclairant les espaces avec un impact environnemental minimal.

6. Lampe en tissu Peel : illuminer les déchets avec Alkesh Parmar

Le designer et chercheur Alkesh Parmar est connu depuis longtemps pour son utilisation innovante de matériaux souvent considérés comme des déchets, notamment les écorces d’agrumes. À l’occasion de Material Matters 2024, Parmar présente sa lampe en tissu Peel, une pièce extraordinaire fabriquée à partir d’écorces d’orange, un matériau qui se comporte comme du cuir lorsqu’il est traité. La pratique de Parmar consistant à mélanger l’artisanat et le design critique remet en question l’impact de la mondialisation et défend les matériaux locaux et durables. Son approche unique transforme non seulement les déchets quotidiens en art fonctionnel, mais repousse également les limites de l’innovation matérielle. La lampe en tissu Peel illustre sa croyance dans le potentiel des ressources négligées, offrant un rappel visuel saisissant de la manière dont les déchets peuvent être réimaginés en objets de beauté et de praticité.

Material Matters 2024 offre une vision époustouflante du futur, où les matériaux ne sont plus seulement fonctionnels mais font partie intégrante de la conversation sur la durabilité et l’innovation. Qu’il s’agisse de meubles fabriqués à partir d’écorces d’orange, d’éclairage cultivé à partir de champignons ou de fils filés à partir de cheveux humains, les expositions de cette année nous mettent au défi de repenser notre relation avec les matériaux qui nous entourent. À chaque installation, les visiteurs se rappellent que l’avenir du design ne réside pas seulement dans la création de nouveaux produits, mais dans la réinvention des matériaux qui les façonnent.

Attendez-vous à l’inattendu à Questions matérielles 2024—et ne soyez pas surpris si vous repartez avec une nouvelle appréciation de la chaise sur laquelle vous êtes assis ou de la lumière qui illumine votre pièce.