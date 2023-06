Mateo Kovacic: Man City conclut un accord de 30 millions de livres sterling avec Chelsea pour le milieu de terrain croate | Nouvelles du centre de transfert

Manchester City a conclu un accord de 30 millions de livres sterling pour signer le milieu de terrain de Chelsea Mateo Kovacic.

Les frais sont censés valoir une garantie initiale de 25 millions de livres sterling, plus 5 millions de livres sterling de modules complémentaires liés aux performances. Une annonce officielle de Kovacic rejoignant les triples vainqueurs de la saison dernière est attendue prochainement.

Kovacic est à Stamford Bridge depuis son arrivée du Real Madrid – initialement prêté – à l’été 2018.

L’international croate a remporté quatre trophées majeurs pendant son séjour à Chelsea – dont sa quatrième Ligue des champions en 2021 – tout en faisant 221 apparitions pour le club.

Plus à venir…

