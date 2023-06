Mateo Kovacic à Manchester City: le milieu de terrain de Chelsea achève son transfert vers les champions de Premier League dans le cadre d’un contrat de 30 millions de livres sterling | Nouvelles du football

Mateo Kovacic a terminé son déménagement à Manchester City de son rival de Premier League, Chelsea.

Les frais sont censés valoir une garantie initiale de 25 millions de livres sterling, plus 5 millions de livres sterling de modules complémentaires liés aux performances.

Il portera le maillot n ° 8 récemment laissé vacant par Ilkay Gundogan, qui a rejoint Barcelone.

Kovacic était à Stamford Bridge depuis son arrivée du Real Madrid – initialement prêté – à l’été 2018.

L’international croate de 29 ans a remporté quatre trophées majeurs pendant son séjour à Chelsea – dont sa quatrième Ligue des champions aux dépens de l’équipe de Pep Guardiola en 2021 – tout en faisant 221 apparitions pour le club.

Kovacic a déclaré : « C’est une décision brillante pour moi, et j’ai hâte de commencer avec City.

« Tous ceux qui ont regardé cette équipe sous Pep savent à quel point ils sont bons – pour moi, ils sont les meilleurs au monde. Les trophées qu’ils ont remportés sont clairs pour tous, mais ils sont aussi la meilleure équipe de football là-bas.

« Rejoindre cette équipe est vraiment un rêve pour tout footballeur. J’ai encore beaucoup d’apprentissage et de développement à faire, et je sais que sous la direction de Pep, je peux devenir un meilleur joueur, ce qui est vraiment excitant pour moi.

« Mon plan est maintenant de me reposer pendant quelques semaines avant de revenir à Manchester pour préparer la nouvelle saison. Je veux aider ce club à rester au sommet et à remporter plus de trophées. »

Le directeur du football de Man City, Txiki Begiristain, a déclaré: « Mateo est un excellent footballeur.

« Il peut jouer en tant que six ou huit, a beaucoup d’expérience dans des clubs de haut niveau et il comprend la Premier League. C’était une décision très simple de l’amener à City car il a les qualités tactiques et techniques que nous recherchons dans un milieu de terrain.

« C’est quelqu’un que nous surveillons depuis très longtemps et nous avons toujours été impressionnés chaque fois que nous le regardions.

« Je suis ravi qu’il soit ici. C’est une excellente signature pour ce club, et je suis très excité de voir ce qu’il peut faire avec Pep et le reste de notre équipe en coulisses. »

