Mateo Fernandez de Oliveira remporte le championnat amateur d’Amérique latine; gagne sa place dans trois majors | Nouvelles du golf

Le golfeur argentin Mateo Fernandez De Oliveira a remporté la victoire au championnat amateur d’Amérique latine et des places dans trois tournois majeurs

Mateo Fernandez de Oliveira a réussi deux birdies consécutifs pour refuser son dernier défi et terminer avec un cinq moins de 67 ans dimanche pour remporter le championnat amateur d’Amérique latine, gagnant une place dans trois tournois majeurs cette année.

Fernandez de Oliveira, le deuxième Argentin à gagner depuis le début de l’amateur d’Amérique latine en 2015, a battu le record de 72 trous de Joaquin Niemann par huit coups. Il a terminé à 23-moins de 265.

“Je suis toujours très choqué. Je pense que ma vie a changé”, a déclaré Fernandez de Oliveira.

“Je m’attends à une belle année. Je vais profiter des trois opportunités qui m’ont été données pour gagner cet événement. Je suis donc très heureux et je veux juste profiter de chaque seconde. “

Le senior de l’Arkansas a expié l’année dernière, lorsqu’il a raté un barrage d’un coup à Casa de Campo en République dominicaine.

Fernandez de Oliveira avait une avance de quatre coups au début de la ronde finale à Grand Reserve. Luis Carrera du Mexique, qui a également clôturé avec un 67, a réussi à obtenir moins de deux tirs. Mais l’Argentin a réussi un birdie aux 11e et 12e trous, et une série régulière de pars lui a suffi.

Cette victoire l’envoie au Masters en avril, au Los Angeles Country Club en juin pour l’US Open et au Royal Liverpool pour l’Open en juillet.

C’est au Royal Liverpool que feu Roberto de Vicenzo est devenu le premier Argentin à remporter un tournoi majeur lorsqu’il a résisté à Jack Nicklaus pour remporter l’Open en 1967.

Fernandez de Oliveira est allé au Royal Liverpool en 2016 et a ressenti la fierté argentine.

“Dès que je suis entré dans le club-house, ils m’ont demandé d’où je venais”, a-t-il déclaré.

“Et j’ai dit, Argentine, et ils m’ont dit, OK, viens avec moi. Ils m’ont emmené dans la salle à manger où ils ont des portraits et tout ce qui concerne sa victoire. Je me suis senti très fier.”

Carrera a obtenu une exemption pour les phases finales de qualification pour l’US Open et l’Open en tant que finaliste.

“Je pense que la semaine a été fantastique”, a déclaré Carrera. “Je ne suis pas triste du tout. J’aurais juste aimé pouvoir gagner, mais ce fut une expérience formidable. J’ai prouvé que je peux jouer au golf, être à la hauteur et gagner de gros tournois. C’est satisfaisant.”