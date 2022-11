Matelas Verlo est un partenaire communautaire dévoué – Shaw Local

Depuis l’ouverture de notre tout premier magasin en 1958, Verlo Mattress® figure parmi les meilleurs endroits pour acheter un matelas dans les nombreuses communautés que nous desservons.

Situé au 5150 Northwest Hwy., Verlo Mattress aime aider ses voisins de Crystal Lake à mieux dormir et à profiter davantage de la vie. Verlo Mattress est également un fier membre de la chambre de commerce de Crystal Lake.

Si vous êtes un client existant, vous savez déjà ce qui distingue Verlo Mattress des autres détaillants de matelas. Chez Verlo, nous savons qu’un excellent matelas commence par des matériaux de première qualité. Nous recherchons des matériaux de la plus haute qualité fabriqués aux États-Unis.

Le magasin de matelas Verlo’s Crystal Lake offre votre choix de beaux matelas qui répondront à vos besoins spécifiques en matière de confort de sommeil et s’adapteront à votre budget. Nous proposons une grande variété de matelas à ressorts simples et doubles, ainsi que des matelas en mousse à mémoire de forme gel et des matelas hybrides. Tous nos matelas Verlo sont livrés avec une garantie de confort à vie.

Les matelas Verlo sont fabriqués un à la fois dans notre usine locale et vendus directement aux clients de notre magasin de matelas Crystal Lake afin que vous n’ayez jamais à payer de majoration intermédiaire. Votre matelas peut facilement être ajusté pour vous si vos besoins changent au fil des ans.

En plus des matelas de taille standard, Verlo Mattress peut également fabriquer des matelas personnalisés pour s’adapter à votre bateau, camping-car, camion ou lit antique.

Une bonne nuit de sommeil est un cadeau qui ne cesse de s’offrir, et avec le bon matelas, vous pouvez profiter de ce cadeau nuit après nuit. Chez Verlo Mattress® de Crystal Lake, nous facilitons la recherche d’un matelas qui donne l’impression d’avoir été conçu pour vous.

Si vous habitez à Crystal Lake ou dans une communauté environnante de la région du comté de McHenry, visitez votre magasin Verlo local à Crystal Lake ou McHenry lorsque vous avez besoin d’un nouveau matelas. Pour en savoir plus ou pour tester quelques concurrents par vous-même, appelez Verlo Mattress de Crystal Lake au 815-455-2570 ou visitez notre salle d’exposition.

Usine de matelas Verlo : 5150 Northwest Hwy., Crystal Lake, IL 60014, 815.455.2570, www.verlo.com