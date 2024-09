Matchups WR/CB pour Fantasy Football : Sleepers, Targets pour la semaine 3 (2024)

Bienvenue à notre Confrontations WR/CB pour la semaine 3 de la saison de fantasy football 2024. Pour ceux qui ne sont pas familiers, il s’agit d’une série hebdomadaire examinant les confrontations de fantasy football entre les receveurs larges et les cornerbacks qui devraient les couvrir.

Les données auxquelles nous avons accès pour les joueurs offensifs et défensifs continuent de monter en flèche. Bien que nous nous concentrions principalement sur les joueurs offensifs, les confrontations et les couvertures défensives passent parfois au second plan. Cependant, l’objectif de cette chronique hebdomadaire est de couvrir les mises à niveau et les déclassements potentiels des receveurs larges en fonction des confrontations hebdomadaires WR/CB pour le football fantasy.

La plupart des équipes mélangent des arrières défensifs sur tout le terrain, avec très peu de cornerbacks qui suivent un receveur adverse de premier plan. Le principal point à retenir est de ne pas réagir de manière excessive à un affrontement plus faible si le receveur est une cible de haut niveau ou presque d’élite pour gagner et produire des points dans leur attaque respective. Sur la base des affrontements de la semaine 3, nous utiliserons divers outils pour trouver plusieurs mises à niveau et déclassements d’affrontements pour les receveurs adverses. Avec plus de données sur la saison 2024, nous saurons quels affrontements cibler et quels affrontements modérer les attentes.

N’oubliez pas de consulter tous nos classements de football fantasy pour 2024 :

Détails du tableau WR vs CB

Les lecteurs ont demandé une fois de plus le tableau des confrontations WR/CB en 2024, et vous pouvez désormais le trouver ci-dessous ! Bien qu’il ne s’agisse pas du même tableau que par le passé, nous aurons les confrontations les plus favorables et les plus défavorables en fonction de plusieurs paramètres. Nous avons utilisé des moyennes pondérées pour créer un score offensif et défensif ajusté. Certaines données incluent les yards par parcours, les points fantasy par parcours et les cibles par parcours.

Nous aurons un score de match hebdomadaire avec ces scores ajustés en soustrayant le nombre défensif du nombre offensif. La mise en garde serait que les données sont limitées puisque nous utilisons les mesures des semaines 1 et 2 et que les notes de match peuvent être faussées si un joueur a eu des difficultés ou a réussi, compte tenu du petit échantillon. Comme il s’agit d’un processus plus récent, il pourrait y avoir quelques légers ajustements en cours de route.

Tableau des confrontations favorables entre WR et CB

Ci-dessous, nous verrons les confrontations WR/CB les plus favorables pour la semaine 3. Les chiffres rouges indiquent une confrontation plus difficile pour le receveur, et les chiffres verts signifient des confrontations favorables (ou le défenseur autorise un taux élevé de la métrique donnée).

Tableau des confrontations défavorables entre WR et CB

Les confrontations WR/CB étant généralement nuancées et complexes, elles ne sont peut-être pas parfaites pour les confrontations en temps réel pendant le match. Le visuel ci-dessous montre les confrontations WR/CB défavorables de la semaine 3.

Si un receveur rencontre des difficultés au cours des deux premières semaines, cela aura un impact sur ses scores de confrontation de la semaine 3 après avoir ajusté son score respectif en fonction des moyennes pondérées. Un exemple rapide concerne Ja’Marr Chase puisque nous ne le laissons pas sur le banc et que les arrières défensifs des Commanders ont été une cible et un régal comme nous l’avons mentionné avec Malik Nabers la semaine dernière.

Matchups WR/CB favorables à cibler

Chris Godwin contre Ja’Quan McMillian

Pas que nous avons besoin de plus de confiance dans le match de Godwin contre le cornerback des Broncos, mais il projette pour l’un des meilleurs matchs de la semaine 3. Étant donné que Godwin domine, avec le deuxième plus grand nombre de points fantastiques et de yards par route parcourue derrière Rashid Shaheed, c’est en partie sa domination offensive qui a un impact sur le score du match.

Les Broncos ont été un groupe solide de défenseurs arrières, accordant le cinquième plus petit nombre de points fantastiques aux receveurs placés et le huitième plus petit nombre aux receveurs alignés dehors large. Cela est particulièrement évident chez McMillian, classé 16e en termes de yards par couverture de fente sur 36 cornerbacks qualifiés.

Le volume de passes de Baker Mayfield pourrait être limité, les Buccaneers étant favoris avec 6,5 points d’avance, ce qui suggère qu’ils n’ont peut-être pas besoin de s’appuyer sur le jeu de passes.

Les performances de haut niveau de Godwin devraient se poursuivre au cours de la semaine 3, même si cela ne se fera peut-être pas grâce à une victoire hebdomadaire et il devra produire efficacement si les Buccaneers jouent avec une avance pendant la majeure partie du match.

Rashid Shaheed contre Quinyon Mitchell

Comme Godwin, Shaheed a été le receveur le plus efficace, se classant premier en points fantasy et en yards par course. Mitchell a été déchiqueté par Jayden Reed et les receveurs des Packers lors de la semaine 1, avec cinq réceptions et 86 yards de réception concédés sur neuf cibles.

Cependant, Mitchell a mieux joué lors de la deuxième semaine, n’autorisant que deux réceptions et 31 yards sur trois cibles contre Drake London et Darnell Mooney. Cela est peut-être dû au fait que Kirk Cousins ​​a eu des difficultés jusqu’à la fin du match lors du « Monday Night Football ».

Bien que la régression soit à prévoir pour Shaheed et l’attaque des Saints, il se classe au premier rang des Saints en termes de part de cible en première lecture à 26,7 %, devant Alvin Kamara (23,3 %) et Chris Olave (20 %).

Les arrières défensifs des Eagles, dont Mitchell, ont été légèrement en dessous de la moyenne, se classant 23e dans les notes de couverture d’équipe. Cela signifie que nous devrions cibler les Eagles, en particulier avec les Saints qui roulent en attaque.

Greg Dortch contre Amik Robertson

Ce match entre les Cardinals et les Lions a le plus haut over/under de la semaine 3, soit plus de 51 points. Nous voudrons une part de ce match, même si la plupart des managers de fantasy débuteront avec les options les plus haut de gamme. Alors, mettons en avant Dortch, car nous avons confiance en Marvin Harrison Jr., Amon-Ra St. Brown, Jameson Williams, Sam LaPorta et Trey McBride.

Les Lions sont ceux qui ont permis le plus de points fantasy aux receveurs au cours des deux dernières semaines, même si Dortch n’est pas au niveau de Cooper Kupp et Godwin. Avec Harrison et McBride qui ont obtenu la plupart des cibles, les cibles de Dortch sont passées de huit lors de la première semaine à deux lors de la deuxième semaine.

Il est logique que le plan de jeu soit basé sur Harrison et McBride, mais Kyler Murray s’appuie sur Dortch sur les troisième et quatrième essais, avec une part de cible de 71,4 % en première lecture. C’est une différence significative par rapport au zéro pour cent d’Harrison et à 14,3 % de McBride en première lecture, même si c’est un petit échantillon.

La semaine 3 nous montrera si les récepteurs haut de gamme ou presque d’élite ont écrasé les Lions dans le slot ou s’il s’agit d’un match à exploiter avec un récepteur de slot bas de gamme comme Dortch.

Allen Lazard contre Marcus Jones

Même si nous ne pouvons pas faire jouer Lazard à moins d’être désespérés après les blessures de jeudi, il pourrait être une option sournoise en ligue profonde contre le cornerback des Patriots Marcus Jones. Les Patriots ont accordé le cinquième plus grand nombre de points fantasy aux receveurs de slot tout en étant plus performants contre l’extérieur avec Jonathan Jones et Christian Gonzalez qui les retiennent.

Lazard a une part de cible respectable de 22 pour cent (n° 33) et un taux de cible en première lecture de 25 pour cent (n° 34), mais nous savons que c’est un parcours cahoteux pour les options de passe des Jets jusqu’à présent, à part Breece Hall.

Nous aurons besoin d’un jeu efficace de la part de Lazard, car les Jets utilisent une attaque équilibrée avec le 14e taux de passes le plus élevé (59 %) tout en affichant la deuxième plus faible moyenne de jeux par match (53). Pendant ce temps, les Patriots préfèrent faire tourner le chronomètre avec le quatrième taux de secondes par snap le plus lent et le troisième taux de rush le plus élevé (58 %).

Au cours de la première semaine, Jones a tenu Andrei Iosivas et Trenton Irwin en échec avec deux réceptions pour 14 yards sur trois cibles. Cependant, au cours de la deuxième semaine, Jaxon Smith-Njigba a dévoré Jones pour cinq réceptions (huit cibles) et 48 yards. Attendez-vous à quelque chose entre les deux car Aaron Rodgers fait confiance à Lazard, mais il y a un écart de talent important entre lui et Smith-Njigba.

Les confrontations défavorables entre WR et CB sont à déclasser

DeAndre Hopkins contre Jaire Alexander

Il est préférable d’adopter une approche attentiste avec Hopkins, car il doit composer avec une entorse du ligament collatéral médial de la pré-saison. Cela se voit dans sa faible utilisation, avec une participation de 34,2 % aux itinéraires et une part de cible de 5 %. Calvin Ridley et Tyler Boyd ont mené l’équipe dans les itinéraires, les exécutant plus de 80 % du temps sur deux semaines.

Ce match pourrait bien être un match de faiblesse entre les Titans et les Packers, car Green Bay se classe au huitième rang pour le plus grand nombre de points fantasy accordés aux receveurs extérieurs. Cependant, les receveurs des Titans ont été en dessous de la moyenne en termes de points fantasy et de yards par parcours.

Hopkins et Boyd ont été particulièrement mauvais, avec un FP/RR de 0,15 pour Boyd et un FP/RR de 0,20 pour Hopkins. Le FP/RR de 0,38 de Ridley est au-dessus de la moyenne, mais son « comment diable a-t-il pu attraper ça » sur un touchdown de 40 yards contre les Jets a gonflé ses chiffres.

Oh mon Dieu Calvin Ridley 😱😱😱😱😱 pic.twitter.com/8NxCdmjEwA – Anand Nanduri (@NanduriNFL) 15 septembre 2024

Ridley est un titulaire dans un match relativement favorable puisqu’il court sur des itinéraires et gagne des cibles. Cependant, le manque de temps de jeu, de cibles et de production a donné à Hopkins un score de match négatif lors de la semaine 3 contre les Packers.

Christian Kirk contre Cam Lewis

De nombreux receveurs des Jaguars ont déçu les managers de fantasy lors de la semaine 2, bien qu’ils aient été confrontés à un groupe de cornerbacks et à une défense des Browns plus difficiles.

Les Bills ont été très bons, en concédant le moins de points fantasy aux receveurs sur les ailes et en se classant 17e dans le slot. Cam Lewis est le principal cornerback des Bills. Il a bien joué contre les Dolphins, en concédant six réceptions sur sept cibles pour 45 yards de réception.

Lewis a tenu Dortch et McBride en échec lors de la première semaine, avec cinq réceptions pour 33 yards sur sept cibles. Kirk se classe quatrième de l’équipe en termes de part de cible en première lecture (17,9 %) derrière Evan Engram (25 %), Gabe Davis (20,5 %) et Brian Thomas Jr. (20,5 %).

L’attaque des Jaguars semble dysfonctionnelle et inefficace, avec Trevor Lawrence classé 16e en yards ajustés par tentative (6,12) et 24e en passes complétées au-dessus des attentes (CPOE) à -1,8 pour cent.

Étant donné que les Bills ont supprimé deux attaques de qualité en deux semaines contre les Cardinals et les Dolphins, il est préférable de mettre Kirk sur le banc lors du match de la semaine 3 contre Lewis.

Xavier Worthy contre AJ Terrell

Il est effrayant d’envisager de déclasser Worthy, d’autant plus qu’il y a de fortes chances que les Chiefs augmentent leur taux de passes sans Isiah Pacheco. Pendant que nous courons après le trio de running backs remplaçants, il serait logique de s’appuyer plus souvent sur Patrick Mahomes.

En réalité, il s’agit plus d’un match neutre que d’un déclassement pour Worthy, principalement parce que les Falcons ont autorisé le septième moins de points fantastiques à l’extérieur et le 11e plus grand nombre à placer des récepteurs, favorisant Rashee Rice au cours de la semaine 3.

Worthy a été le deuxième meilleur passeur de l’équipe avec 67,7 % derrière Rice. Malheureusement, il n’a réussi qu’un faible pourcentage de 13,2 % sur un petit échantillon de sept cibles au cours des deux dernières semaines. Il n’y a aucune raison pour que les Chiefs continuent à avoir une moyenne de 53 % de passes réussies (n° 21) sans un arrière fort comme Pacheco.

Terrell a limité DeVonta Smith et Britain Covey à quatre réceptions pour 33 yards sur cinq cibles au cours de la semaine 2. Cependant, il a accordé un gros jeu à George Pickens au cours de la semaine 1, autorisant deux réceptions sur deux cibles pour 52 yards de réception.

S’il y a un cornerback qui peut quelque peu suivre la vitesse de Worthy, c’est Terrell avec son sprint de 40 yards en 4,42 secondes (85e percentile), mais il ne faut qu’un ou deux jeux à Worthy pour rendre ce match neutre ridicule.

Téléchargez notre application mobile gratuite d’actualités et d’alertes

Vous aimez ce que vous voyez ? Téléchargez notre application de fantasy football mise à jour pour iPhone et Androïde avec des nouvelles des joueurs 24h/24 et 7j/7, des alertes de blessures, des classements, des départs/places au repos et plus encore. Tout est gratuit !

Gagnez plus avec RotoBaller

N’oubliez pas de consulter également tous nos autres articles et analyses quotidiens sur le football fantastique pour vous aider à définir ces alignements gagnants, y compris cette nouvelle vidéo YouTube de RotoBaller :