Matchs WR/CB pour Fantasy Football : dormeurs, objectifs pour la semaine 5 (2024)

Bienvenue à nouveau dans notre Matchs WR/CB pour la semaine 5 de la saison de football Fantasy 2024. Pour ceux qui ne sont pas familiers, cette série hebdomadaire examine les affrontements de football Fantasy entre les receveurs larges et les cornerbacks qui devraient les couvrir.

Les données auxquelles nous accédons sur les joueurs offensifs et défensifs continuent de monter en flèche. Bien que nous nous concentrions principalement sur les joueurs offensifs, les affrontements et les couvertures défensives passent parfois au second plan. Cependant, l’objectif de cette chronique hebdomadaire est de couvrir les mises à niveau et déclassements potentiels des récepteurs larges en fonction des matchs hebdomadaires WR/CB pour le football Fantasy.

La plupart des équipes mélangent des arrières défensifs sur tout le terrain, avec très peu de cornerbacks suivant un meilleur receveur adverse. Le principal point à retenir consiste à ne pas réagir de manière excessive à un match plus faible si le receveur est un bénéficiaire et un producteur haut de gamme ou proche de l’élite dans son attaque respective. Sur la base des confrontations hebdomadaires, nous utiliserons divers outils pour trouver plusieurs mises à niveau et rétrogradations de correspondance pour les receveurs adverses. Avec plus de données sur la saison 2024, nous saurons quels matchs cibler et lesquels modérer les attentes.

Assurez-vous de consulter tous nos classements de football Fantasy pour 2024 :

Détails du graphique WR vs CB

Les lecteurs ont à nouveau demandé le tableau de correspondance WR/CB en 2024 ; maintenant, vous pouvez le trouver ci-dessous ! Même s’il ne s’agit pas du même graphique que celui du passé, nous aurons les comparaisons les plus favorables et les plus défavorables en fonction de plusieurs mesures. Nous avons utilisé des moyennes pondérées pour créer un score offensif et défensif ajusté. Certaines entrées incluent les yards par parcours, les points fantastiques par parcours et les cibles par parcours.

Nous aurons un score de match hebdomadaire avec ces scores ajustés en soustrayant le défensif du nombre offensif. La mise en garde concernerait les données limitées puisque nous utilisons les statistiques des semaines 1 à 4 et les notes des matchs pourraient être faussées si un joueur a eu des difficultés ou a réussi, étant donné le petit échantillon. Puisqu’il s’agit d’un processus plus récent, il pourrait y avoir quelques légères modifications en cours de route.

Tableau des matchs favorables WR/CB

Ci-dessous, nous verrons les affrontements WR/CB les plus favorables pour la semaine 5. Les chiffres rouges indiquent un affrontement plus difficile pour le receveur, et les chiffres verts signifient des affrontements favorables (ou le défenseur autorise un taux élevé de la métrique donnée).

Tableau des confrontations défavorables WR/CB

Étant donné que les confrontations WR/CB ont tendance à être nuancées et complexes, elles ne constituent peut-être pas une correspondance parfaite pour les confrontations en temps réel pendant le jeu. Le visuel ci-dessous montre les confrontations défavorables WR/CB de la semaine 5.

Si un receveur rencontre des difficultés au cours des trois premières semaines, cela aura un impact sur ses scores de match de la semaine 4 après avoir ajusté son score respectif en fonction des moyennes pondérées. Cela signifie principalement que nous devons modérer les attentes en fonction des affrontements WR/CB et du contexte de l’équipe.

Mises à niveau du match WR/CB de la semaine 5

Josh Downs contre Jarrian Jones

En quatre semaines, Josh Downs atteint la troisième part cible la plus élevée en première lecture, à 37,8 %. Downs avait la même part cible en première lecture que Drake London et derrière Cooper Kupp (52,1 %) et Malik Nabers (47,1 %). C’est mieux que Michael Pittman Jr. à 31,9 pour cent.

Le visuel ci-dessous montre les leaders de la saison triés par part cible en première lecture.

Cela est encore plus évident dans le fait que Downs obtient un taux de cible élevé, avec ses 36 pour cent de cibles par parcours se classant au premier rang parmi les receveurs qualifiés. La mise en garde concerne le fait de savoir si Anthony Richardson ou Joe Flacco débutera au cours de la semaine 5, car Flacco devrait offrir une meilleure efficacité et cohérence en matière de passes.

Quoi qu’il en soit, Jarrian Jones accorde le huitième plus grand nombre de verges et se classe 20e en points fantastiques par parcours. De plus, Jones abandonne le quatrième plus grand nombre de verges par snap dans la couverture des emplacements, se classant 32e sur 35 corners qualifiés.

Les Jaguars ont tendance à être plus amicaux contre les récepteurs extérieurs, accordant le troisième plus grand nombre de points fantastiques aux récepteurs à l’extérieur par rapport au neuvième à la machine à sous.

Cela suggère que Brian Thomas Jr. devrait également se régaler, mais les managers Fantasy devraient déjà rouler avec lui après avoir bien performé lors d’un match difficile au cours de la semaine 4 et tout au long de la saison. Downs aurait pu être un ramassage de renonciation à brancher sur les files d’attente pour la semaine 5.

Amari Cooper contre Benjamin St-Juste

Cooper reste le principal revenu cible des Browns, mais nous avons vu la réalité de son profil, en pleine expansion ou en récession. Après avoir été décevant avec cinq réceptions et 27 verges sur réception sur 17 cibles au cours des semaines 1 et 2, Cooper a explosé avec sept réceptions, 86 verges sur réception et deux scores sur 12 cibles au cours de la semaine 3. Puis il a déçu contre un match favorable contre les Raiders, transportant quatre réceptions pour 35 yards sur huit cibles.

Nous ne trouverons pas cela dans le score de la surface, mais Cooper a vu un touché de 82 verges au quatrième quart effacé par une pénalité de retenue offensive. Cela aurait rendu les managers fantastiques confiants dans la viabilité de Cooper pour la semaine 5 contre les Commanders.

Malheureusement, ma recommandation de Michael Wilson et Greg Dortch est tombée à plat au cours de la semaine 4 lors de leur affrontement contre les Commanders. Cependant, le processus reste solide car les commandants cèdent des points fantastiques aux receveurs, accordant le plus de points à la position, se classant sixième aux joueurs à l’extérieur et le plus à la machine à sous.

Faites confiance au modèle de points attendus, car Cooper se classe 12e en EP/G à 14,9, avec le sixième pire point fantastique par rapport aux attentes par match (FPOE/G) à -4,2. Cela présente généralement une opportunité d’achat à bas prix, car la plupart des gestionnaires de fantasy ne valoriseront pas Cooper comme un WR1 ou un WR2 haut de gamme en fonction de la production.

Achetez bas sur Cooper et regardez-le faire un match en plein essor, en supposant que les pénalités n’entraînent pas de perte de distance ni de scores.

Tutu Atwell contre Corey Ballentine

Les Rams étaient privés de Cooper Kupp et de Puka Nacua, et Tutu Atwell a été une agréable surprise. Bien qu’Atwell ne soit pas un gagnant cible haut de gamme, il produit efficacement, en témoigne le deuxième plus grand nombre de verges par parcours derrière Jauan Jennings et le 13e plus haut nombre de points fantastiques par parcours.

Au cours des deux dernières semaines, la participation aux itinéraires d’Atwell a augmenté jusqu’à 82 pour cent avec un objectif respectable de 20 pour cent par taux de parcours par itinéraire. Avant la semaine 3, Atwell n’était pas impliqué dans l’offensive, avec un taux de parcours de 16,9 pour cent et un taux de course de cibles par parcours de 29 pour cent sur quatre cibles.

Les Packers ont été les plus vulnérables, accordant le septième plus grand nombre de points fantastiques. Si Jaire Alexander revient d’une blessure à l’aine, ce ne sera peut-être pas aussi juteux pour Atwell, même si Alexander et les cornerbacks des Packers ont été au mieux médiocres.

Nous adhérons à l’utilisation accrue d’Atwell et à ses objectifs de revenus puisqu’il a obtenu une part d’objectif de première lecture de 27 %, un sommet pour l’équipe, au cours des semaines 3 et 4, devant Colby Parkinson (21,6 %). De plus, nous voudrons un morceau du jeu des Rams et des Packers, car il se projette comme le deuxième ou le troisième plus haut/moins au cours de la semaine 5.

Déclassements du match WR/CB de la semaine 5

Xavier Worthy contre Marshon Lattimore

La blessure au genou de Rashee Rice a fait la une des articles fantastiques et des podcasts cette semaine parce qu’il était le point central de l’offensive de passe des Chiefs. Rice s’est classée 14e pour la part de cible en première lecture à 33,3 pour cent, avec le troisième plus grand nombre de verges par parcours à 3,47 parmi les receveurs avec 10 cibles ou plus. Cela place Rice derrière Jennings à 3,71 (n°1) et Atwell à 3,48 (n°2).

La passe de touché de 54 verges de Patrick Mahomes à Xavier Worthy a parcouru 62,2 verges dans les airs, la plus longue réalisation de Mahomes en termes de distance aérienne de sa carrière. Worthy a atteint une vitesse de pointe de 21,46 mph, le 3ème jeu le plus rapide d’un porteur de ballon cette saison. Alimenté par @awscloud pic.twitter.com/vjEwcRnGhS – Statistiques de nouvelle génération (@NextGenStats) 29 septembre 2024

La partie difficile de l’effacement d’un receveur comme Xavier Worthy implique sa vitesse et sa capacité à réaliser de gros jeux pour que cela en vaille la peine sur 1-2 jeux. Nous l’avons vu lors de la semaine 4, en réalisant une réception de 54 verges jusqu’à la maison en dépassant Kristian Fulton.

Parmi les récepteurs avec 10 cibles ou plus, Worthy se classe 105e pour les cibles par itinéraire parcouru avec 14 pour cent. C’est la même chose que Calvin Austin III, Andrei Iosivas, Jalen Tolbert et Jalen Nailor. Digne devrait voir ses opportunités augmenter sans Rice, mais l’offensive de passe des Chiefs répartira probablement les cibles, encerclant Travis Kelce.

Les Saints ont le septième taux de couverture masculine le plus élevé, soit 35,5 pour cent. Patrick Mahomes réalise en moyenne 7,57 verges ajustées par tentative (n°12), le 19e étant classé au 19e rang par rapport au taux d’achèvement prévu à -3,6 pour cent. Worthy a un taux cible respectable de 23 pour cent, à égalité avec Kelce contre la couverture masculine. Cependant, Kelce a été plus efficace avec 3,38 verges par parcours par rapport à Worthy avec une couverture de 1,19 contre un homme.

Ne restez pas assis Worthy, mais nous devrons rétrograder son match contre Lattimore jusqu’à ce que nous le voyions gagner plus de cibles. Worthy pourrait à nouveau nous pousser au visage au cours de la semaine 5, attrapant un autre touché de 50 verges en explosant. passé Lattimore dans la couverture masculine.

Xavier Legette contre Jaylon Johnson

Une autre priorité du fil de renonciation était la recrue Xavier Legette qui voyait son temps de jeu et ses objectifs s’améliorer avec Andy Dalton au poste de quart-arrière. Legette a atteint un taux de parcours cible de 24 pour cent par itinéraire tout en parcourant 61 pour cent des itinéraires au cours des semaines 3 et 4. Bien que son taux de parcours ait légèrement augmenté par rapport à 55,9 pour cent, il avait un faible taux de parcours par parcours à 18 pour cent au cours des semaines 1 et 2.

Le PREMIER TD en carrière de Xavier Legette ! 📺 : #CINvsCAR sur FOX

📱 : https://t.co/waVpO909ge pic.twitter.com/x8NFnvD1fY – NFL (@NFL) 29 septembre 2024

Jaylon Johnson a été l’un des meilleurs cornerbacks, accordant le 10e moins de points fantastiques par parcours. De plus, Johnson accorde la quatrième note de passeur la plus basse lorsqu’il est ciblé parmi les cornerbacks qualifiés. Les Bears ont été l’une des meilleures équipes, accordant le 25e plus grand nombre de points fantastiques à la position du receveur et le 25e aux receveurs larges.

Lorsque Johnson a rempli ses missions au cours des dernières semaines, il n’a accordé qu’un seul jeu explosif à Alec Pierce, avec une réception de 44 verges. Bien que Nico Collins ait marqué 8-135-1 contre les Bears, Johnson l’a limité à une seule réception de 16 verges. Legette se situe quelque part entre les deux.

Les Bears affichent le neuvième taux le plus élevé de la couverture 3, à 35,1 pour cent. Dalton se classe 19e en verges ajustées par tentative et 40e sur 46 quarts qualifiés contre la couverture 3. Pendant ce temps, Legette obtient un taux d’objectifs par parcours de 16 pour cent avec 0,84 verges par parcours par rapport à la couverture 3.

L’efficacité de Dalton a été meilleure lorsqu’il n’a pas affronté la couverture 3, en témoigne son huitième meilleur nombre de verges ajustées par tentative et son 16e rang au CPOE. La même tendance s’applique à Legette, avec un taux cible moyen de 24 % et 1,94 verges par parcours par rapport à Cover 3. WNous ne nous attendons pas à des performances gagnantes de la part de Legette, mais tempérons nos attentes en tant que WR4 avec quelques à l’envers.

Drake Londres contre Zyon McCollum

Zyon McCollum a été sournoisement l’un des meilleurs cornerbacks, se classant premier dans la catégorie de couverture PFF et permettant la sixième note de passeur la plus basse parmi les cornerbacks qualifiés. Les Buccaneers accordent le 23e plus grand nombre de points fantastiques aux receveurs et le 18e à la fente. Bien que les Falcons déplacent Londres autour de la formation, il prévoit de faire face à un affrontement difficile contre McCollum.

Personne n’est assis à Londres, mais les données suggèrent de tempérer les attentes au cours de la semaine 5. Londres se classe 24e en points fantastiques par parcours et 30e en verges par parcours. De nombreux managers fantastiques ont repêché Londres en tant que WR1 dès les premiers tours, mais il a une moyenne de 12,9 EP/G (n°24). Cela suggère que l’utilisation et le rôle de Londres pourraient se situer davantage dans la gamme WR2 que dans une option WR1 haut de gamme.

Les Buccaneers ont le troisième taux le plus élevé de la Couverture 3 avec 45,5 pour cent, derrière les Panthers (52 pour cent) et les Steelers (48 pour cent). Kirk Cousins ​​​​en moyenne 6,03 verges ajustées par tentative (n ° 22) et 0,6 pour cent de CPOE (n ° 27) parmi 37 quarts qualifiés avec 10 dropbacks ou plus. L’efficacité des passes de Cousins ​​reste brutale lorsqu’il n’est pas confronté à la couverture 3, en témoignent ses 5,72 verges ajustées par tentative et son CPOE de -1,5 pour cent.

Les données de Londres ne semblent pas excellentes par rapport à la couverture 3, en témoignent ses objectifs de 19 pour cent par taux de course par itinéraire (n° 115) et de 1,26 verges par taux de course par itinéraire (n° 109). Ses chiffres explosent lorsqu’il ne fait pas face à la couverture 3, étant donné les objectifs de 32 pour cent par taux de course par itinéraire et de 2,04 mètres par taux de course par itinéraire. Soyez prudent car Londres dépasse les attentes au cours de la semaine 5.