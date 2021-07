Matchs ratés Angleterre vs Danemark : Gareth Southgate, c’est vous | Actualités footballistiques

Une dernière étape vers la grandeur pour les auteurs de l’histoire de l’Angleterre

Gareth Southgate et ses joueurs anglais ont savouré le moment. Ils venaient de réaliser ce qu’aucune équipe anglaise n’avait fait auparavant et d’atteindre la finale du Championnat d’Europe. Après avoir battu le Danemark en prolongation, ils se sont retrouvés sur le gazon de Wembley devant la tribune contenant leurs amis et leur famille et les célébrations battaient leur plein.

Unis, bras dessus, bras dessous – une métaphore appropriée pour leur unité à travers ce tournoi – ils se sont joints aux chansons de leurs supporters, qui sont restés à l’intérieur du stade longtemps après le coup de sifflet final. C’était un moment spécial et il avait été long à venir.

Cela fait 55 ans depuis la dernière apparition de l’Angleterre en finale mais avant le match l’ambiance électrique a remué les souvenirs de l’Euro 96. Frank Skinner et David Baddiel étaient sur grand écran, Three Lions jouait dans les haut-parleurs. C’était comme si quelqu’un avait remonté le temps.

















0:35



Le capitaine anglais Harry Kane revient sur la victoire acharnée en demi-finale contre le Danemark, mais insiste sur le fait que le travail n’est pas encore terminé alors qu’ils se préparent à affronter l’Italie dimanche



Mais la classe de 2021 (ou devrait-elle être 2020?) A dépassé la réalisation de cette équipe longtemps célébrée. Ils ont écrit leurs noms dans le livre des records d’Angleterre. Mais il reste un pas à franchir.

L’Italie sera leur test le plus difficile de l’Euro jusqu’à présent. Il s’agit d’un concours épique entre les deux équipes les plus remarquables de la compétition. Imaginez les scènes si l’équipe de Southgate gagne celle-là aussi !

La perspective de faire de ce rêve une réalité est maintenant très proche pour ce côté. Ils ont franchi des barrières qui ont fait trébucher à plusieurs reprises leurs prédécesseurs. Peuvent-ils, enfin, ramener le football à la maison ?

Pierre Smith

Southgate, tu es le seul

















0:56



Le patron de l’Angleterre, Gareth Southgate, évalue la menace que l’Italie représentera pour son équipe dimanche lors de la finale de l’Euro 2020 à Wembley après avoir battu le Danemark en demi-finale



« Southgate, tu es le seul », a chanté de nombreux fans anglais, la mélodie d’Atomic Kitten résonnant autour de Wembley avec un abandon sans culpabilité.

C’est lui qui a mené l’Angleterre à une demi-finale de Coupe du monde et c’est maintenant lui qui a emmené l’Angleterre à sa première grande finale depuis 55 ans.

« Je n’ai jamais entendu ce nouveau Wembley comme ça. Pouvoir partager cela avec tout le monde et le partager avec tout le monde à la maison est très spécial », a déclaré le patron anglais, faisant irruption à l’intérieur mais transmettant un calme familier.

C’est lui qui a libéré ses joueurs de fardeaux qui n’ont jamais été les leurs.

Il est celui qui a remplacé la discorde et l’échec par l’assurance et l’unité.

Il est celui qui a élevé cette équipe d’Angleterre au-delà d’une collection de footballeurs et en un symbole puissant d’une Angleterre diversifiée plus forte ensemble.

« Il est tout ce qu’un leader devrait être », a déclaré Gary Neville alors que Southgate frappait le ciel nocturne avec les deux poings.

Ce tournoi, à Bakou et retour si peu de temps après une longue saison de Premier League, a toujours semblé être un test d’endurance. Il porte les fruits des méthodes lentes mais méthodiques de Southgate.

Le football est presque, enfin, la maison, l’histoire de la rédemption de Southgate est presque terminée.

Le manager de l’Angleterre, bien plus qu’un porte-parole éloquent, a été récompensé pour sa planification méticuleuse, pour sa valorisation de l’unité par rapport à l’individu, pour sa clarté de pensée et pour la culture qu’il a rétablie après les larmes et les troubles.

Il a été prudent mais motivé, déterminé dans sa détermination à ne pas se plier au consensus, insistant sur le fait que le pragmatisme – et la robustesse défensive – seraient rois.

« Nous avons dit que nous voulions créer des souvenirs pour notre nation, maintenant nous devons terminer le travail. »

Southgate, c’est toi.

Kate Burlaga

Vaincre une pilule amère à avaler pour le Danemark

Image:

Le Danemark a été battu dans des circonstances controversées



Il y a tellement de choses à aimer dans cette équipe danoise.

Comme l’a souligné un supporter en infériorité numérique au milieu du chahut sur Wembley Way au cours des heures interminables qui ont précédé le coup d’envoi: « Nous ne sommes peut-être pas les favoris ici en Angleterre, mais nous sommes les favoris de tous les autres. »

Leur équipe a roulé sur une vague d’émotion depuis l’arrêt cardiaque de Christian Eriksen le week-end d’ouverture, et leur voyage a saisi tout le continent. Quoi qu’il arrive dimanche, le Danemark a revendiqué son statut de package surprise du tournoi.

Image:

Kasper Schmeichel a sauvé le penalty de Harry Kane



Copenhague a éclaté lorsque le majestueux coup franc de Mikkel Damsgaard les a placés devant, mais leur exaltation a duré à peine neuf minutes. L’Angleterre en a fait un gros travail.

Kasper Schmeichel était magnifique. Il en était de même pour Jannik Vestergaard, qui a pratiquement tout gagné dans les airs. Simon Kjaer a cajolé ses coéquipiers après son propre but, Pierre-Emile Hojbjerg éteignait les incendies mais était furieux contre les officiels néerlandais alors que leur histoire de conte de fées subissait une tournure sombre.

Joakim Maehle a pris un contact minimal avec Raheem Sterling, mais l’officiel néerlandais Danny Makkelie a immédiatement indiqué l’endroit, sa décision faisant obstacle à une inspection plus approfondie du VAR Pol Van Boekel.

















0:41



Le patron du Danemark, Kasper Hjulmand, a fait l’éloge de l’Angleterre et de ses progrès sous Gareth Southgate après la demi-finale de l’Euro 2020 de mercredi.



« C’était un penalty qui n’aurait pas dû être un penalty », a déploré l’entraîneur-chef du Danemark Kasper Hjulmand. « C’est quelque chose qui m’agace en ce moment. Nous sommes très déçus.

« Une chose est de perdre un match, ça arrive, mais perdre de cette façon est décevant parce que ces gars-là se sont beaucoup battus. C’est amer mais nous devons digérer cela avant de pouvoir discuter de ces sentiments. C’est une façon amère de quitter le tournoi . »

Alors que l’Angleterre célébrait, les Danois épuisés ont consolé leurs 8 000 supporters dans un coin de Wembley. Les hommes de Gareth Southgate sont confrontés à un dernier obstacle monumental, mais le Danemark peut être fier de leurs efforts malgré la manière dont ils sont sortis.

Ben Motifs