Matchs One Day Cup 2023 – tous les matchs des groupes A et B du tournoi de l’année prochaine | Nouvelles du cricket

Découvrez les matchs de la One Day Cup en 2023, qui commence le 1er août et se termine par la finale le 16 septembre à Trent Bridge.

Groupe A: Essex Eagles , Hampshire , Kent Spitfires , Lancashire , Leicestershire Foxes , Middlesex , Notts Outlaws , Surrey , Yorkshire Vikings

Groupe B : Derbyshire, Durham, Glamorgan, Gloucestershire, Northamptonshire Steelbacks, Somerset, Sussex Sharks, Warwickshire, Worcestershire Rapids

mardi 1 août

Durham vs Worcestershire Rapids (Siège Unique Siège Unique Riverside)

Gloucestershire contre Derbyshire (Cheltenham)

Hampshire vs Middlesex (Ageas Bowl)

Lancashire vs Essex Eagles (Sedbergh)

Yorkshire Vikings contre Kent Spitfires (Scarborough)

jeudi 3 août

Essex Eagles contre Notts Outlaws (Cloud County Ground, Chelmsford)

Surrey vs Leicestershire Foxes (lieu à confirmer)

Vikings du Yorkshire vs Lancashire (Scarborough)

vendredi 4 août

Gloucestershire vs Steelbacks du Northamptonshire (Cheltenham)

Somerset contre Warwickshire (Cooper Associates County Ground, Taunton)

Sussex Sharks contre Durham (1er terrain du comté central, Hove)

Worcestershire Rapids contre Glamorgan (Nouvelle Route)

samedi 5 août

Middlesex vs Surrey (lieu à confirmer)

Notts Outlaws contre les Vikings du Yorkshire (Trent Bridge)

dimanche 6 août

Derbyshire contre Glamorgan (Incora County Ground, Derby)

Kent Spitfires contre Leicestershire Foxes (County Ground, Beckenham)

Steelbacks du Northamptonshire vs Sharks du Sussex (County Ground, Northampton)

Somerset vs Worcestershire Rapids (Cooper Associates County Ground, Taunton)

lundi 7 août

Warwickshire contre Gloucestershire (Edgbaston)

mardi 8 août

Glamorgan vs Durham (lieu à confirmer)

Hampshire vs Essex Eagles (Ageas Bowl)

Leicestershire Foxes contre Notts Outlaws (Uptonsteel County Ground, Leicester)

mercredi 9 août

Derbyshire vs Sussex Sharks (Incora County Ground, Derby)

Lancashire contre Kent Spitfires (Blackpool)

Northamptonshire Steelbacks contre Somerset (County Ground, Northampton)

jeudi 10 août

Glamorgan vs Warwickshire (lieu à confirmer)

Worcestershire Rapids vs Gloucestershire (Nouvelle Route)

vendredi 11 août

Durham vs Derbyshire (Seat Unique Riverside)

Essex Eagles contre Middlesex (Cloud County Ground, Chelmsford)

Notts Outlaws contre Hampshire (Welbeck)

Lancashire vs Leicestershire Foxes (Emirates Old Trafford)

Somerset vs Sussex Sharks (Cooper Associates County Ground, Taunton)

Surrey vs Kent Spitfires (lieu à confirmer)

dimanche 13 août

Durham vs Steelbacks du Northamptonshire (Seat Unique Riverside)

Essex Eagles vs Yorkshire Vikings (Cloud County Ground, Chelmsford)

Gloucestershire vs Somerset (Seat Unique Stadium, Bristol)

Hampshire vs Leicestershire Foxes (Ageas Bowl)

Kent Spitfires contre Middlesex (County Ground, Beckenham)

Notts Outlaws contre Surrey (Welbeck)

Sussex Sharks Sharks vs Glamorgan (1er terrain du comté central, Hove)

Worcestershire Rapids vs Warwickshire (Nouvelle Route)

mardi 15 août

Lancashire vs Hampshire (Emirates Old Trafford)

Leicestershire Foxes contre Essex Eagles (Uptonsteel County Ground, Leicester)

Middlesex contre Notts Outlaws (Radlett)

Warwickshire vs Derbyshire (Edgbaston)

Vikings du Yorkshire vs Surrey (York)

mercredi 16 août

Glamorgan contre Gloucestershire (Sophia Gardens)

Northamptonshire Steelbacks contre Worcestershire Rapids (County Ground, Northampton)

jeudi 17 août

Durham vs Somerset (Seat Unique Riverside)

Kent Spitfires contre Notts Outlaws (Spitfire Ground, Canterbury)

Surrey vs Lancashire (lieu à confirmer)

Yorkshire Vikings contre Hampshire (York)

vendredi 18 août

Derbyshire vs Worcestershire Rapids (Incora County Ground, Derby)

Leicestershire Foxes contre Middlesex (Uptonsteel County Ground, Leicester)

Sussex Sharks vs Gloucestershire (1er terrain du comté central, Hove)

Warwickshire vs Steelbacks du Northamptonshire (Edgbaston)

dimanche 20 août

Kent Spitfires contre Essex Eagles (Spitfire Ground, Canterbury)

Leicestershire Foxes contre Yorkshire Vikings (Uptonsteel County Ground, Leicester)

Middlesex contre Lancashire (Lord’s)

Northamptonshire Steelbacks contre Derbyshire (County Ground, Northampton)

Somerset contre Glamorgan (Cooper Associates County Ground, Taunton)

Surrey vs Hampshire (lieu à confirmer)

Warwickshire contre Durham (Edgbaston)

Worcestershire Rapids contre Sussex Sharks (Nouvelle route)

mardi 22 août

Derbyshire vs Somerset (Incora County Ground, Derby)

Essex Eagles contre Surrey (Cloud County Ground, Chelmsford)

Glamorgan vs Steelbacks du Northamptonshire (Sophia Gardens)

Gloucestershire contre Durham (Seat Unique Stadium, Bristol)

Hampshire contre Kent Spitfires (Newclose IOW)

Middlesex vs Yorkshire Vikings (Radlett)

Notts Outlaws contre Lancashire (Welbeck)

Sussex Sharks contre Warwickshire (1er terrain du comté central, Hove)

vendredi 25 août

One Day Cup Quart de finale 1 (Lieu à confirmer)

One Day Cup Quart de finale 2 (lieu à confirmer)

mardi 29 août

One Day Cup Demi-finale 1 (Lieu à confirmer)

One Day Cup Demi-finale 2 (Lieu à confirmer)

samedi 16 septembre

Finale de la Coupe d’un jour (Trent Bridge)