Matchs NBA : 25 octobre | Établir la course

Brooklyn Nets à Orlando Magic

Totaux de l’équipe :



Rapport de blessure : Jonathan Isaac (Q, hanche)



Partants projetés par les Nets : Ben Simmons, Cam Thomas, Cam Johnson, Dorian Finney-Smith, Nic Claxton



Entrées projetées magiques : Jalen Suggs, Kentavious Caldwell-Pope, Franz Wagner, Paolo Banchero, Wendell Carter Jr.



Fernandez cite : Il a dit qu’il aimait la façon dont ils étaient physiques et qu’ils avaient commis 32 fautes, a déclaré que les Hawks les poussaient à l’écart, a déclaré qu’ils devaient encore surveiller cela avec de mauvaises fautes, a déclaré qu’il aimait la façon dont Clax jouait et qu’il était dommage qu’il ne puisse pas jouer davantage. , a déclaré que Thomas travaillait des deux côtés du terrain et qu’il devait « lutter » avec Dyson.



Mosley cite : Il a déclaré que les gars s’en tenaient vraiment au plan de match contre le Heat, a déclaré qu’ils étaient excellents lorsqu’ils attaquent le panier et que cela permettrait d’ouvrir des tirs, a déclaré que leur profondeur était énorme et que les Noirs sont intervenus pour les fautes de Suggs, a déclaré que leurs meilleurs joueurs avaient été en équilibre.



Statistiques et notes :

*Les Nets abandonneront la marchandise en fonction du nombre de fautes commises, de la quantité de balles retournées et de la vitesse à laquelle ils jouent. Les Hawks ont eu 33 possessions de transition pour se classer deuxièmes de la ligue (Warriors), et Fernandez a toujours affirmé qu’ils voulaient jouer de cette façon. Leur défense intérieure devrait s’améliore à mesure que les minutes de Claxton arrivent, mais ce n’est qu’un combat injuste. Le Magic s’est vraiment penché sur le volume de 3 points avec 49 3PA, ce qui est plus que ce qu’ils ont pris lors de n’importe quel match de la saison dernière. Ils ont eu 39 tirs C&S (tous 3 !!) car c’était un énorme jeu de drive-and-kick, et le Magic obtiendra ce qu’il veut. De l’autre côté, cette défense de Magic est légitime avec une tonne de pression sur le ballon et une capacité à éliminer les regards ouverts. Celui-ci pourrait être terminé rapidement.

*Cam Thomas a éclairé un match très difficile Dyson Daniels avec 36 points mercredi, et il en aura un autre très difficile, car il se heurtera probablement à Jalen Suggs et KCP. Le Magic n’a généralement pas trop doublé le ballon pour donner aux buteurs sur le ballon une chance de produire (Herro l’a fait). Thomas était ultra-agressif avec son jeu de descente avec 18 drives, et il était assez fortement utilisé en PNR même avec les Nets devenant petits sans lui. Il est vraiment le seul Net dans lequel je serais et personne ne va le jouer pour risquer une éruption.

*Je suis essentiellement sur le reste. Ben Simmons avait en fait l’air plutôt bien mercredi et avait 16 passes décisives potentielles. je m’attendrais Nicolas Claxton avoir une casquette sur lui, donc il n’est pas encore en jeu.

*Ouf, Paolo BancheroLe match de périmètre de a été en feu contre le Heat avec 12 points sur les sauts, alors qu’il a mené l’équipe en temps de touche (5,2 minutes). Une grande différence a été ses sept possessions de transition, qui ont presque doublé ses 3,7 par match l’an dernier. C’était contre une superbe transition D, et maintenant il obtient ce qui devrait être l’une des pires. Le cas MIP de Paolo pourrait s’améliorer ici.

*Franz Wagner a été un peu poussé mercredi, ce qui n’est pas une surprise contre une défense de Miami qui est apte à ralentir son style de jeu. Franz n’a eu que deux occasions de jouer avec le ballon lors du premier match, et j’aurais une légère inquiétude qui reste délicate. Pourtant, cette défense de jante BKN devrait être assez mauvaise alors que Clax revient, et il courra partout sur ces gars. Je m’attendrais à un très bon jeu de Franz.

*Jalen Suggs a eu quelques problèmes pour gâcher ses débuts, mais il y avait un buzz constant sur le fait qu’il allait jouer un rôle plus important dans l’offensive. Je n’aime pas son potentiel de score, mais je serais à la recherche de lignes à moindre coût.

Grands duels : Paolo Banchero, Franz Wagner

Bons matchs : Cam Thomas, le reste du Magic

Mauvais matchs : le reste des Nets

