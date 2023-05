Matchs finaux en EPL, Bundesliga, Championship et Liga MX

Cet épisode du podcast World Soccer Talk, intitulé Matchs finaux en EPL, Bundesliga, Championship et Liga MXest présenté par Sling.

Ça ne va pas mieux que ça. Nous prévoyons la fin de saison de ce week-end en Premier League, Bundesliga, Liga MX et Championnat d’Angleterre alors qu’une multitude de matchs aux implications énormes se déroulent à travers l’Europe.

Cet épisode présente les hôtes Christopher Harris et Kyle Fansler discutant de tout, des batailles de promotion et de relégation en Angleterre à l’endroit où vous pouvez regarder toutes les principales intrigues ce week-end. Nous plongeons également dans l’histoire des équipes qui font face à la promotion et au péril.

D’autres sujets incluent la chute et la montée de Coventry City et de Luton Town, et ce que cela peut signifier pour la Premier League si l’une ou l’autre est promue. Semblable à la Bundesliga, nous partageons ce que cela pourrait signifier pour la ligue allemande si Dortmund gagne.

Nous taquinons les nouvelles d’une interview à venir, ainsi que d’avoir une conversation sur nos interviews préférées avec des invités du football mondial.

Jeux finaux en EPL, etc.

Écoutez cet épisode ci-dessous:

Lancé en 2006, le podcast World Soccer Talk est le podcast le plus ancien de la planète. Chaque semaine, nous partageons les dernières nouvelles sur le football à la télévision et en streaming, en plus de discuter de ce que nous aimons et n’aimons pas, et de présenter vos questions et commentaires dans notre segment Listener Mailbag. Christopher Harris et Kartik Krishnaiyer animent l’émission.

Envoyez vos questions, commentaires et réactions par e-mail à [email protected], via Twitter (@worldsoccertalk) ou Facebook. Nous les lirons à l’antenne dans le prochain épisode. Ou appelez notre ligne de messagerie vocale et laissez un message au 561-247-4625.